Barcelona Valverde: «En esta jornada nos perjudica el calendario»

COLPISA Barcelona

Ernesto Valverde sabe que se enfrenta a una de las semanas más importantes de la temporda. Este jueves juega ante Las Palmas en Gran Canaria en el partido que cierra la jornada y el domingo recibe al Atlético en el Camp Nou. Una situación que ha provocado las quejas del técnico azulgrana por tener menos descanso que los rojiblancos: "En esta jornada los horarios sí nos han perjudican".

Valverde ha reocnocido que "cada equipo tiene momentos en la temporada en que el calendario está ajustado" y ha destacado que en el tema de los horarios de los partidos en la Liga "el criterio deportivo queda en segundo plano. En este caso nos perjudica. Podría haber sido al revés, pero nos perjudica: porque es un viaje largo, jugamos el jueves y ellos el miércoles y el partido del domingo es a las cuatro".

Además, el técnico azulgrana quiso exculpar de cualquier responsabilidad al Atlético: "El Atlético no es responsable, porque hay veces que juega Europa League y después le toca el domingo. Yo lo he sufrido y es complicado. Pero en este caso no son dos competiciones diferentes, son dos partidos de Liga, y es curioso que no se haya tenido en cuenta ante un partido tan importante".

Pero el partido ante el Atlético es el domingo y Valverde sólo quiere pensar en Las Palmas que "está en una situación complicada porque está en puestos de descenso. Hace unas semanas estaban peor. Ahora mismo están a una victoria de salir del descenso", avisaba. Además, el técnico azulgrana recordó que "se juegan muchas cosas en este partido" y añadió que "en Leganés, en defensa estuvieron bien, pero en ataque no. Y eso llama la atención teniendo en cuenta lo que es Paco Jémez".

¿Descanso a Messi y Suárez?

Tampoco quiso desvelar si dará descanso a alguno de los habituales titulares pensando en el equipo de Simeone. "Venimos de un partido de sábado, hemos tenido tiempo para descansar y no quiero pensar más allá. ¿La amarilla de Suárez? Ya lo veremos mañana, cada cosa a su tiempo", dijo al ser preguntado si Messi y el uruguayo saldrían de inicio o esperarían en el banquillo.

Por último, habló sobre el fallecimiento de Enrique Castro Quini, que calificó como "una pérdida importante". "Es significativa la reacción de todo el mundo del fútbol. Dejó mucho a nivel futbolístico, fue un goleador nato, de otra época". "Siempre fue una persona cariñosa, entrañable y que sabía ponerse en tu piel", continuó para terminar mandando "un abrazo a toda su familia".