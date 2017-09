Primera Simeone: «Costa no está con nosotros, sólo me importa el Sevilla» Diego Simeone, durante el entrenamiento. / Efe El técnico rojiblanco avisa que el conjunto hispalense "es un equipo muy competitivo" JAVIER VARELA Madrid Viernes, 22 septiembre 2017, 12:41

Diego Simeone no se sale del carril, ni aunque haya recibido la noticia más esperada con la vuelta de Diego Costa, una de sus peticiones a la directiva del Atlético. "Puedo comentar lo que sé, que es lo que saben ustedes. Hay un principio de acuerdo, pero oficialmente todavía no me han dado la noticia de que él esté con nosotros", confesaba el técnico argentino cuando le preguntaban por el delantero. "Se está trabajando con el Chelsea, pero lo único que me importa ahora es el Sevilla", dejaba claro el Cholo.

Y es que el partido ante el conjunto hispalense no será sencillo. Se enfrentan el segundo y el tercero de la clasificación y el Sevilla llega con cuatro victorias consecutivas en Liga sin encajar gol. "En principio el Sevilla viene con registros muy buenos. Berizzo es un entrenador con jerarquía, que puede renovarse ante las bajas compitiendo siempre muy bien", señaló el entrenador rojiblanco. Además, destacó el papel de su compatriota en el banquillo rival porque "va mostrando lo que quiere transmitir al equipo, con trabajo colectivo en la recuperación, futbolistas diferentes en el medio, Pizarro, Nzonzi, Banega, más la velocidad de los chicos que tienen arriba, Correa, Ben Yedder, Navas, Nolito si vuelve... " "Es un equipo muy competitivo", alertó para los que estén pensando en un partido cómodo en la hora del aperitivo.

Una situación, la del horario, que no le gusta en exceso a Simeone, pero de la que prefiere pasar de puntillas: "Saben lo que pienso desde hace tiempo... tenemos que estar predispuestos para resolver los partidos y el tema de los horarios no los podemos manejar".

Simeone sólo piensa en su equipo y en cómo está aumentando la competencia interna en una plantilla que va a más con el paso de los partidos. Para Simeone esa competencia no la toma "como algo grave, sino al contrario. Los equipos importantes crecen a partir de futbolistas importantes y los futbolistas importantes saben que en los equipos grandes hay competencia". Además, reconoció que "el club está creciendo y necesita gente que sepa competir pensando en el club y en el equipo", en un claro mensaje a sus jugadores. Simeone también destacó la labor que está haciendo el club en los despachos, donde se están dando "pasos importantes y nosotros desde dentro tendremos que acompañar en ese esfuerzo, desde los jugadores y el entrenador que se han quedado y desde posibles llegadas".

En cuanto a los nombres propios del Atlético, Correa ha ganado protagonismo en los últimos partidos de los rojiblancos algo que pone feliz a Simeone. "Está teniendo muchas cercanías a las situaciones de gol. Necesita seguir creciendo, pero no hay que apurarlo, sino acompañarlo, fortalecerlo y explotarlo futbolísticamente hablando. En ese camino estamos y el crecimiento es claro". Una situación contraria a la que vive Kevin Gameiro esta temporada, donde apenas ha contado con minutos. "Está cada vez mejor. El de ayer fue el mejor entrenamiento que hizo desde que volvió con el grupo", confesó Simeone que reconoció que se guía por los entrenamientos "con los chicos que menos minutos tienen" porque "me lo tienen que mostrar ahí". "Está creciendo y es importantísimo, porque tiene velocidad, potencia, gol, jerarquía... Esperemos que cuando el equipo lo necesite responda de la mejor manera", finalizó.