Thomas rescata al Atlético

El ghanés Thomas Partey evitó en el descuento que el Atlético se marche al tercer parón de la Liga sumido en una profunda depresión. El mejor jugador de los colchoneros en este momento, autor también del único gol ante el Qarabag y un moderno centrocampista 'box to box', acertó en una jugada aislada, en un golpe franco al borde del área que tocó en corto Gabi para que el canterano sorprendiese al descolocado Pantilimon con un sutil tiro de rosca. Pero esta victoria, como la conseguida en el último desplazamiento a Vigo, no puede esconder la cruda de la realidad del Atlético.

Este gol le da la vida para seguir luchando en Liga sin despegarse aún más del Barça y del Valencia y mitigar la tristeza provocada por su situación en la Champions, pero es un equipo sin juego, sin grandeza, sin confianza y sin Griezmann, cambiado incluso a diez minutos del final por Giménez. Una modificación que, aunque a la postre le salió de maravilla a Simeone, evidencia la enfermedad del Atlético. Es cierto que sólo ha perdido un partido en toda la temporada, ante el Chelsea en el Wanda Metropolitano, pero suma dos victorias y seis empates en sus últimos ocho encuentros.

0 Deportivo Pantilimon, Juanfran Moreno, Sidnei, Schar, Luisinho (Fernando Navarro, min. 82), Guilherme, Bakkali (Andone, min. 75), Borges (Mosquera, min. 75), Valverde, Cartabia y Lucas. 1 Atlético Oblak, Juanfran Torres, Savic, Godín, Lucas, Thomas, Augusto (Gameiro, min. 60), Gabi, Saúl, Correa (Gaitán, min. 46) y Griezmann (Giménez, min. 80). Goles 0-1: min. 91, Thomas. Árbitro Álvarez Izquierdo (Comité Catalán): Mostró amarilla a Griezmann, Savic, Juanfran Moreno, Luisinho, Andone, Siney Incidencias Partido de la undécima jornada de Liga en Primera División, disputado en Riazor.

Sin hacer una revolución, ya que las lesiones de jugadores como Koke, Filipe Luis y Carrasco reducen de forma drástica su profundidad de plantilla, Simeone le dio una vuelta de tuerca a su equipo en Riazor. Sobre todo, buscó más orden, equilibrio y consistencia con la presencia de Augusto en el centro del campo. El argentino fue fichado hace dos inviernos del Celta para ejercer de '5' argentino en sustitución de Tiago, ya desgastado, pero las graves lesiones de rodilla le han maltratado. Tanto que en La Coruña estrenó titularidad en esta Liga. Con Augusto y Gabi en el eje, Thomas tirado hacia la derecha y Saúl en la izquierda, los colchoneros parapetaban el centro del campo en realidad con cuatro pivotes, pero carecían de profundidad por las bandas.

Arriba, el Cholo prescindió en el once de Gameiro, negado en los últimos compromisos, pero no le sustituyó con otro punta sino que jugó con dos pequeños como Griezmann y Correa para tratar de sacar de zona y sorprender por velocidad a los coruñeses, bien trabajados y más sólidos ahora con Cristobal Parralo en el banquillo que en los últimos tiempos con Pepe Mel. Apenas llegan arriba, pero no son los blanquiazules ya no sonuna fábrica de perder balones y de regalar ocasiones. No se complican, buscan acabar cada jugada para evitar contragolpes, utilizan la velocidad de Bakkali, Cartabia y Lucas Pérez, y atrás estrechan las vigilancias y están todos más atentos y concentrados.

Griezmann, sustituido por Giménez

Con esas trazas, normal ver un partido muy contenido, sin grandes ocasiones ni jugadas brillantes. Mucho músculo, trabajo a destajo de unos y otros, pero nula fluidez. A diferencia de otros partidos, en los que el Atlético regaló la iniciativa a sus rivales, incluido el campeón de Azerbaiyán, esta vez trató de presionar algo más arriba y de tener más presencia. Pero salvo un par de disparos desviados de Saúl y una frivolidad de Griezmann dentro del área que acabó en nada, no asustó a un Deportivo que vivió tranquilo pero tampoco obligó a a trabajar a Oblak en ese primer acto tan disputado como anodino.

Trató de ganar en profundidad el Atlético tras el descanso con los cambios. Gaitán salió ya en lugar de Correa y a falta de media hora Gameiro en vez de Augusto. Precisaba ganar para impulsarse anímicamente y algo tenía que cambiar. Pero con unos o con otros, a este equipo le cuesta un mundo superar a rivales defensivos. Tuvo una Griezmann, pero disparó ya muy escorado a las manos de Pantilimon y Gameiro al fin acertó, pero estaba en fuera de juego. Cae una y otra vez el punta francés en posición adelantada.

Del Depor sólo hubo noticias ofensivas a la salida de un córner, faceta en la que a los rojilblancos les rematan de cabeza el 50% de las veces. Esta vez lo hizo Guilherme, pero fuera. Cuando Cristóbal introdujo a Mosquera y a Andone, Simeone respondió con Giménez por Griezmann, quien ya no decide partidos, tal y como apuntó su técnico. Quedaba el desenlace de la trama, una internada plena de potencia de Lucas en el descuento, la falta y el factor sorpresa de Thomas.