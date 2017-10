Jornada 8 Simeone: «¿El césped? Cuando te invito a mi casa, te invito con mi mantel» 00:52 Diego Simeone. / Foto: Kiko Huesca (Efe) | Vídeo: Atlas «Más allá de que nunca los hayamos ganado en Liga, siempre competimos muy bien contra ellos», señala el técnico del Atlético en vísperas de recibir el Barça ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 13 octubre 2017, 18:07

Diego Pablo Simeone encara el choque ante el Barça del sábado con el objetivo de lograr su primera victoria ante el cuadro culé en Liga. Lo hará en un Wanda Metropolitano que pisarán por primera vez los azulgrana en un partido que se antoja clave para determinar la fortaleza del líder y las aspiraciones de los rojiblancos. El césped es motivo de preocupación en Can Barça, donde ya se quejaron del verde del Coliseum Alfonso Pérez cuando visitaron Getafe en la jornada cuatro. Sobre este asunto fue cuestionado Simeone y el argentino fue claro. «Yo no soy el jardinero, soy entrenador y nosotros vamos al campo a preparar el equipo», señaló. «Cuando me invitas a comer a tu casa me invitas en tu plato, tus manteles y tus vasos, y cuando yo te invito a la mía te invito con mi plato, mis manteles y mis vasos. No te digo si quiero un plato cuadrado o redondeo, porque voy a tu casa», añadió.

Destacó sobre el rival de este sábado que «seguramente es uno de los mejores equipos del mundo» y que se ha reinventado «de una manera muy veloz» tras el «golpe» que constituyó la marcha de Neymar en verano al PSG «gracias al gen de sus futbolistas, que no se cansan de seguir ganando». «Siempre tengo los mejores recuerdos ante ellos, no les ganamos en Liga, pero empatamos el más importante de los que jugamos y nos dio la Liga. También en Champions», acotó en relación a su mala racha ante el cuadro culé en la principal competición nacional.

Reconoció que el choque del sábado tiene «una trascendencia importante por el momento del Barcelona, que está siendo muy contundente, se han renovado ante la ausencia de Neymar y lo han compensado, siguen siendo competitivos». Ante ello, el Cholo defendió la necesidad de llevar el partido al terreno en que más cómodo se encuentra el Atlético, a la vez que frenan a Messi, en plenitud con sus once goles en Liga y que viene cargado de moral tras endosarle un ‘hat-trick’ a Ecuador que metió a la Albiceleste en el Mundial de Rusia. «Está claro que la intención es más mostrarlo que hablarlo», dijo sobre el primer asunto. Sobre el segundo, destacó que su compatriota «es determinante» ya que «puede estar ausente 60 minutos del partido y en una jugada termina resolviendo un encuentro». «Más allá de que nunca los hayamos ganado en Liga, siempre competimos muy bien contra ellos, hay que esperar que seamos nosotros contundentes de cara al gol», subrayó.

Titularidad de Correa

Recalcó el técnico del Atlético que «este Barcelona tiene otras características» pero que «los centrocampistas siguen siendo los mismos». «Están reiventándose en el estilo que tenía Valverde en el Athletic del 4-4-2, pero las características de Suárez y Messi no son las mismas», abundó.

Aclaró Simeone que no le da pena el hecho de que Diego Costa no pueda estar con ellos hasta enero ya que el hispano-brasileño «está entrenándose y se está poniendo bien para cuando le toque ayudar a sus compañeros a conseguir los objetivos». Y ensalzó a Griezmann, de quien dijo que «ha tenido estos últimos años diferentes formas de jugar» y que el año pasado «ya participó menos en el juego para ser más contundente ante el gol». «Es importantísimo para nosotros, cuanto más fresco esté, mejor para solucionar las acciones ofensivas», apuntó sobre el francés, agregando que «quizá esté más cómodo con un punta estilo Torres, Gameiro, Vietto» pero que «Correa está bien y como lo está, mañana va a jugar». Confirmó así la titularidad del argentino, uno de los que mejor lo están haciendo en este primer tramo de la temporada.

Por último, interpelado acerca de cómo pueda afectar el cansancio por los compromisos con las selecciones, señaló que puede notarse, pero no más que en una semana con partidos de Champions. «Son competitivos y están acostumbrados, aunque con el correr de los minutos puede aparecer el cansancio, igual que cuando se juega entre semana», terminó.