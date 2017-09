Primera Simeone: «Le pedí al club que no se fuera nadie. Por eso sigo» Diego Pablo Simeone. / Juan Carlos Hidalgo (Efe) El técnico argentino asegura que tiene «más energía» tras su renovación que el día en que llegó al banquillo del Atlético de Madrid COLPISA MADRID Jueves, 7 septiembre 2017, 22:55

Diego Pablo Simeone ha explicado en una entrevista concedida a los medios oficiales del Atlético de Madrid los motivos que le llevaron a renovar con el club rojiblanco hasta 2020. "Cuando el club me dijo que no se podía fichar este verano sólo le pedí que no se fuera nadie... y así fue. Por eso seguimos estando aquí y cada uno desde su lugar pelea porque sigamos estando en la misma línea", señala el técnico argentino en el vestuario del Wanda Metropolitano, que será inaugurado dentro de poco más de una semana.

El preparador, que ha conquistado cinco títulos desde que llegase al banquillo rojiblanco allá por el 23 de diciembre de 2011 -una Liga (2013-14), una Copa del Rey (2012-13), una Europa League (2011-12), una Supercopa de España (2014) y una Supercopa de Europa (2012-13)-, además de alcanzar en dos ocasiones la final de la Liga de Campeones (2014 y 2016), resalta que desde su aterrizaje el Atlético de Madrid "fue creciendo muchísimo". "Siempre he visto que hay una posibilidad de mejora enorme y el tiempo me ha dado la razón", apunta. "Nos hemos juntado gente que quiere que el club mejore. Veo a los más mayores con el entusiasmo de los jóvenes y a los más jóvenes con la experiencia que les transmiten los más grandes. Eso me motiva y me entusiasma, por eso hemos decidido seguir", abunda.

De cumplir su contrato, Simeone completaría nueve cursos al frente del Atlético de Madrid, algo inhabitual dentro del fútbol español. Pero no parece sentirse afectado por el desgaste. "Me perturba cuando alguien dice que estar en un club muchos años es complicado. ¿Por qué? Si los futbolistas interpretan que su responsabilidad es jugar a la pelota y el entrenador entiende que, más allá del afecto, lo único que debe hacer es seguir mejorando... no es tan difícil. Soy un privilegiado por los jugadores que tengo y por el club", ataja.

🎥📝 | @Simeone: "Lo único que pedí al club es que no se fuera nadie y así fue" #EntrevistaSimeonehttps://t.co/sFWCWmQI30 — Atlético de Madrid (@Atleti) 7 de septiembre de 2017

"Lo que enamora a los hinchas es la camiseta"

Simeone se deshace en elogios hacia sus futbolistas. "Si me dan a elegir entre que se vayan Saúl, Griezmann, Koke y tener mucho dinero para contratar jugadores... o que no se vaya ninguno y no poder fichar a nadie, elijo la segunda. Son futbolistas extraordinarios y así siempre hay posibilidad de mejora", remarca.

Asegura el argentino que pese a la falta de fichajes derivada de la prohibición de la FIFA de inscribir nuevos futbolistas a causa del caso de los menores, queda espacio para el crecimiento del equipo en la presente campaña. "La llegada de chicos que estaban a préstamo nos hizo bien, como Vietto, o la mejora de jugadores como Savic, Gameiro, Vrsaljko, Gaitán, que este año tienen más posibilidades de mostrar por qué están en el club", comenta.

Repasa en la entrevista los mejores momentos que ha vivido desde que cogió el timón del Atlético de Madrid, destacando la consecución de la Liga en la campaña 2013-2014, y también se refiere a los peores, entre los que cita las derrotas en las dos finales de la Liga de Campeones disputadas ante el Real Madrid. Y subraya que tras su renovación se siente "con más energía" que el día en que llegó al banquillo del Atlético ya que conoce mejor el club y ve que éste crece.

Expresa, por último, su convicción de que el Wanda Metropolitano vivirá noches de comunión entre equipo y afición tan gloriosas como las que conoció el Vicente Calderón. "Cuando vean que el club sigue creciendo, el hincha no va a perder nunca el amor por el Metropolitano entonces, el Calderón después y se va a enamorar del Wanda Metropolitano. Porque lo que enamora en realidad a los hinchas es la camiseta. Y mientras no cambie la camiseta, todo lo demás se puede mejorar", remarca.