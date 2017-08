Mercado de fichajes Neymar deposita la cláusula de 222 millones y LaLiga rechaza el pago El organismo presidido por Javier Tebas argumenta que el PSG incumple el 'fair play' financiero de la UEFA COLPISA Jueves, 3 agosto 2017, 12:22

El delantero brasileño Neymar jugará a partir de esta temporada en el París Saint-Germain. Los abogados del delantero han pagado hoy la cláusula de rescisión de 222 millones de euros que figura en el contrato que firmó con el Barça hace poco más de un año y cuyo abono íntegro exigía la entidad blaugrana para dejarle salir rumbo al cuadro parisino. Debía ser el fin del culebrón del verano, pero el organismo presidido por Javier Tebas ha cumplido la amenaza que efectuó la víspera y ha rechazado el pago, alegando que el PSG estaría incumpliendo las normas del 'fair play' financiero de la UEFA.

"Si el PSG llega con el dinero de la cláusula de Neymar no lo aceptaremos", había anunciado Javier Tebas en una entrevista concedida al diario 'As'. El presidente de LaLiga manifestó además la intención de la patronal de denunciar al PSG por no respetar las normas de control económico de los clubes europeos.

Neymar se despidió el miércoles de sus compañeros del Barça y comunicó a la directiva su intención de abandonar el club. Sin embargo, la entidad blaugrana hizo público un comunicado en el que remitía al jugador al pago "en su totalidad" de los 222 millones de euros de la cláusula para dejarle salir.