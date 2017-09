Primera Marcelo: «Me siento como un canterano» Marcelo, durante un partido. / Afp El brasileño, que firmó su renovación hasta 2022, reconoce que a la plantilla «le preocupan» los pitos a Bale JAVIER VARELA Madrid Jueves, 14 septiembre 2017, 14:56

Día feliz para Marcelo. El lateral izquierdo del Real Madrid firmó su renovación con el equipo blanco hasta 2022, en una jornada que seguro que recordará siempre. "Es un orgullo inmenso de poder entrar en la historia de este grandísimo club y me siento muy feliz y afortunado de estar en este gran club que es el Real Madrid. Es un sueño cumplido de poder ver que mi familia está muy feliz por mí".

El segundo capitán del Real Madrid estuvo acompañado junto a Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club, que recordó al brasileño "que el madridismo te ha visto crecer y con tu profesionalidad, talento y compromiso te has ganado el cariño, el respeto y la admiración de nosotros". Desde su llegada al equipo blanco, Marcelo ha ganado 17 títulos pero si tuviera que elegir un momento se quedaría "con prácticamente todo. Si no, no estaría aquí después de 10 años. El mejor momento son muchos. Todas las veces que despierto, que veo a mi familia contenta de que estoy en el Madrid. Esos son los mejores momentos aparte de los títulos. Pero la alegría de mi familia es lo más importante. El peor momento fue cuando me llamaron para cederme, pero si no cuentan contigo es normal. Pero saqué lo más fuerte de mí, que fue el apoyo de mi familia".

Marcelo, que llegó con 18 años al Real Madrid, tiene una espinita clavada: "A mí me gustaría mucho haber jugado en el Castilla, siempre veía sus partidos. Para mí habría sido un honor poder ayudar al Madrid en la cantera. No fue posible. Pero tengo eso dentro de mí. Me siento como un canterano, llevo mucho tiempo aquí, conozco las instalaciones… ". En caso de cumplir su nuevo contrato, el brasileño tendría 34 años y estaría cerca de colgar las botas, una situación que le "encantaría", aunque aclara que "nunca se sabe".

El brasileño también habló de dos de sus compañeros, nombres propios de la actualidad blanca. El primero, Gareth Bale, que recibió algunos pitos este miércoles al ser sustituido en el partido ante el Apoel: "Claro que nos preocupa. Lo importante es saber si está feliz o no. El que es feliz fuera del campo también lo es dentro". Además, Marcelo recordó que "ayer dio dos asistencias y yo no le veo físicamente mal, pero yo soy futbolista, no entrenador”. El otro nombre propio es Asensio, que ha despertado muchos elogios en este arranque de temporada, pero el capitán banco pide calma. "Tiene un futuro brillante, pero no me gusta hablar de los jóvenes, porque no es bueno crear muchas expectativas. Conmigo se creyó que habría otro Roberto Carlos y habéis visto que no".

Precisamente Roberto Carlos es el futbolista extranjero que más partidos ha jugado con el Real Madrid, uno de los objetivos de Marcelo en este tiempo de contrato que le queda. "Me ayudó mucho. Nada más llegar me puso las cosas más fáciles. Siendo brasileño ha intentado llevarme a su casa, me dio su número de teléfono… No es normal que un jugador se porte tan bien como se portó Roberto".

Por último, Marcelo desveló que "Neymar" es el jugador al que más le ha costado defender en estos años en el Real Madrid y reconoció que aunque ha jugado con "Ronaldo, Ronaldinho, Van Nistelrooy… el mejor ya sabéis quién es: Cristiano. Es el más completo". Y al preguntarle quién ha sido el mejor entrenador que ha tenido, Ma4rcelo respondió rápido: "Zizou. Sin hablar con él me entiende, sólo con la mirada. Quizá porque ha sido jugador. Es difícil unir a un equipo de grandes jugadores en tan poco tiempo".