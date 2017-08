FC Barcelona La junta del Barça, superada por las redes sociales Tras un día en el que las fotos de Messi y Pique junto al demandado Neymar provocaron indignación en el club, un hacker anunció el fichaje de Di María en la cuenta de Twitter azulgrana. RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Mónaco Miércoles, 23 agosto 2017, 10:34

La junta directiva de Josep María Bartomeu está mostrando serias dificultades para conectar con su plantilla, que cada vez parece más alejada de los planteamientos del club. La situación se ha ido complicando desde hace meses, pero ahora es cuando públicamente está siendo más visible. Primero fue Gerard Piqué antes de la Supercopa de España, al afirmar que la plantilla sabía que Neymar se iba al PSG desde la boda de Leo Messi (30 de junio) aunque Jordi Mestre dijo el 18 de julio que al "200%" se iba a quedar en el club. Eso quizá provocó que Pep Segura, Manager deportivo de la entidad, culpase al central de la derrota por su gol en propia puerta en el partido de ida, gesto que desagradó al vestuario como confirmó en otra rueda de prensa Sergio Busquets, que aprovechó para pedir unos fichajes que no llegan.

Más información El verano televisado del Barça

El último encontronazo publico ha sido muy evidente y a través de las redes sociales. Apenas tres horas después de que el club hubiese demandado a Neymar -que el domingo criticó en París el comportamiento de la junta de Bartomeu- por incumplimiento de contrato "en defensa de los intereses del club" los pesos pesados de la plantilla bromearon con el brasileño, en la fiesta de cumpleaños del hijo de Dani Alves que también estaba en la ciudad condal de día libre, usando de pretexto la comentada fotografía del jugador brasileño con Gerard Piqué y el 'se queda' que tanto juego ha dado desde entonces.

Volvió @3gerardpique 😂😂😂 Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 10:08 PDT

'Volvió' comentó Leo Messi en Instagram en una foto sonriente junto al brasileño y Luis Suárez. La imagen del tridente, justo cuando el argentino sigue sin rubricar su firma en el contrato de renovación, pareció desafortunada al menos por su coincidencia con el anuncio de demanda del club que pretende asegurar su continuidad. Lo mismo que Gerard Piqué, que recreó el 'Se queda' con su ya ex compañero. Aunque en la junta quieren entender que lo hacen por amistad con el jugador, y con un Alves presente en la reunión y que ha atacado a los gestores desde su salida del club, ven incomprensible que no sean capaces de entender que la marcha de Neymar ha generado un vacío que parece estar afectando a todo el club. La grieta entre plantilla y directiva se hace evidente. Los gestores se ven más alejados que nunca de un grupo que no le muestra empatía alguna.

De hecho, la fotografía más problemática, la de Messi y Suarez con Neymar, se hizo rápidamente viral y muchos de los jugadores de la plantilla (Mascherano, Sergi Roberto, Rakitic entre ellos) mostraron con un 'like' que tam­bién les gus­ta­ba la ima­gen como otros futbolistas conocidos como el azulgrana Pedrito, Ronaldo Nazario, Marco Verratti, Paulo Dybala, Didier Drogba, John Terry o Ángel Di María.

Se queda 😂🤙🏽 @3gerardpique Una publicación compartida de Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 10:47 PDT

Otro lío de madrugada

Es curioso el caso de este último, porque, cuando todos descansaban en la noche barcelonesa, un hacker provocó otro sobresalto en el club usando el nombre del futbolista del PSG. Di María, al que han ofrecido en las últimas semanas y el club medita hacer una intentona si no fructifican los deseados Coutinho y Dembele, era anunciado de modo sorpresivo como fichaje azulgrana a través de la cuenta oficial de Twitter y Facebook del club. Evidentemente, por la hora y el modo de ser anunciado, todo apuntaba a que no podía ser cierto pese a ser en los canales verificados del Barcelona. "Welcome Ángel Di María To FC Barcelona! #DIMariaFCB", se leía en un mensaje de madrugada del miércoles 23 de agosto en España (4:07 hora peninsular).

Esta noche nuestras cuentas han sido hackeadas.

Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible.

Gracias por vuestra paciencia. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 23 de agosto de 2017

Hora atípica para un club europeo, si bien los internautas más entusiastas compartían el falso fichaje.... Hasta que, dos minutos después, se publicó otro mensaje, escrito en inglés: "Hola FC Barcelona. Somos OurMine (un grupo de seguridad). Contáctenos, por favor y perdón por el bulo". El asunto quedaba certificado antes de que sumasen otro tuit: "Vamos a convertir #FCBHack en tendencia". Lo consiguieron ya que los usuarios no pararon de hacer bromas con lo sucedido. Y es que, como se comenta en Mónaco, donde van llegando representantes de los clubes europeos para el sorteo de Champions League y la gala de la UEFA en la que se premiará a los mejores de la campaña, ¿qué más le puede pasar al Barça a través de las redes sociales?