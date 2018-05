Jornada 36 El trofeo de Liga se entregará el día de la Real Sociedad y será el homenaje para Iniesta Andrés Iniesta, celebrando el título de la Copa del Rey / EFE «El homenaje es el último partido de Liga», apuntó Valverde antes de recordar que tiene «el reconocimiento» de todo el mundo RODRIGO ERRASTI Sábado, 5 mayo 2018, 21:06

Andrés Iniesta anunció el adiós a su carrera deportiva en el Barcelona días antes de consumar el 'doblete', el octavo de la entidad barcelonista. Tras alzar como capitán la Copa del Rey en el Metropolitano tras golear al Sevilla, llegó la Liga en Riazor, donde se llevó una atronadora ovación por parte de la afición local. Eso sí, no tocó ningún trofeo ese día. Y es que a diferencia de otros campeonatos, que suele entregar el trofeo al campeón cuando se puede confirmar su victoria matemática, en España el ritual queda generalmente aplazado hasta el primer partido de Liga que juegue el campeón en su estadio ya comenzada la siguiente campaña.

El hecho de que esta vez el Barcelona haya ganado el campeonato con tanta antelación y que Andrés Iniesta, leyenda del fútbol español, no vaya a estar la próxima campaña podría modificar el protocolo y que el de Fuentealbilla sí recogiera la copa como campeón. En la Federación ven bien adelantarlo, es uno de los mejores futbolistas españoles de todos los tiempos, y también en la Liga, por lo que parece esta vez hay un consenso para que pueda producirse esta oportunidad. «Que deje el fútbol español es una mala noticia. Es un estandarte, por eso me preocupa», dijo hace unos días Javier Tebas. Sucedió antes de que la revista France Football incluso le pidiera perdón público por no darle un balón de oro, algo que rozó en 2010 cuando estuvo nominado junto a Xavi y Leo Messi, que fue finalmente el ganador. Es por todo ello que se espera es un homenaje espontáneo por parte de la afición, puesto que será el primer partido de Iniesta en el Camp Nou tras anunciar entre lágrimas su salida del club después de 22 años en la entidad.

A nivel oficial no está previsto ningún acto especial como despedida a Iniesta en el clásico, duelo en el que siempre tuvo una actitud muy deportiva aunque dejó una imagen llamativa al mandar callar a Cristiano Ronaldo cuando le quiso acusar de 'piscinero'. El club reserva todos los homenajes a su capitán para la última jornada, en la que el Barça recibe en casa a la Real Sociedad. «El homenaje es el último partido de Liga, no sé si va jugar. El reconocimiento de toda la gente lo tiene. De nosotros, de los jugadores del Real Madrid. Lo tiene por lo que ha dado. Se nota en cualquier estadio esa admiración», recordó Valverde.

Mañana clásico... Mi último!! Fútbol siempre ❤⚽💪🏻🔵🔴 pic.twitter.com/CJw3ANxQmw — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 5 de mayo de 2018

Por tanto, ese día Iniesta, el sábado 19, ante el cuadro vasco levantará la copa que acredita al Barça como campeón de Liga, habrá pancarta gigante dedicada al futbolista y todo tipo de actos para convertir su último partido como azulgrana en una jornada inolvidable. Habrá otros clásicos. Llegarán nuevos tiempos. Y algunos en Barcelona ya añoran momentos pasados. Con la marcha de Iniesta, la próxima temporada sólo quedarán tres supervivientes (Messi, Busquets y Piqué) del recordado 5-0 al equipo blanco, considerado por la afición como uno de los mejores momentos entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou.