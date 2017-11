Videoarbitraje Habrá VAR en Primera la próxima temporada Un técnico muestra el sistema de videoarbitraje VAR. / Franck Fife (Afp) El campeonato español se sumará a la Bundesliga y la Serie A, donde ya se usa el sistema COLPISA MADRID Miércoles, 15 noviembre 2017, 17:18

Victoriano Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), ha confirmado este miércoles que el sistema de videoarbitraje VAR se implantará en Primera a partir de la próxima temporada para la revisión de las jugadas polémicas.

Así lo ha anunciado Sánchez Arminio en un comunicado difundido a los árbitros de Primera División. El sistema de videoarbitraje puede ser empleado por el árbitro en tres casos el curso de un encuentro, además de si se confunde la identidad de un jugador: goles, penaltis o tarjetas rojas. Una vez se produce la incidencia, el mismo árbitro o los asistentes recomiendan el uso del VAR. Entonces la acción pasa a ser revisada por los asistentes de vídeo y posteriormente el colegiado toma la decisión basándose en el resultado del análisis del vídeo, según recuerda la nota de la Federación Española de Fútbol (FEF).

Próximamente se iniciaran las pruebas exigidas por la International Football Association Board (IFAB), asociación encargada de definir las reglas del fútbol, para la implantación del sistema VAR.

Tras la Bundesliga y la Serie A

El VAR ya se emplea en la Bundesliga alemana y en la Serie A italiana, aunque el modo en que se está utilizando no ha dejado contentos a todos. Uno de los motivos de discordia es el tiempo necesario para resolver dudas. Es en Italia donde las interrupciones se han hecho más largas, especialmente porque los árbitros de campo se desplazan para revisar las imágenes, lo que sus homólogos alemanes hacen menos frecuentemente.

«El VAR no me gusta», dijo a principio de temporada el portero Gianluiggi Buffon: «Tengo la sensación de estar jugando a waterpolo (un deporte en el que los parones son muy frecuentes). No podemos parar cada tres minutos», agregó el guardameta de la Juventus. «Esto va a parecer el béisbol en Estados Unidos», insistió su entrenador, Massimiliano Allegri: «podemos pasarnos 10 horas en el estadio, comernos unos cacahuetes, hay una acción cada tres cuartos de hora...».

Otros han vertido opiniones más favorables sobre el videoarbitraje. Karl-Heinz Rummenigge, director del Bayern de Múnich, dijo que el VAR «tartamudea un poco, pero es una revolución en el fútbol».

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ya avanzó el lunes su utilización para la campaña 2018-2018. «Mejoraremos a la Premier League, que en la actualidad cuenta con el ojo de halcón pero no con el VAR», señaló durante un desayuno informativo. Tebas ya había demandado en numerosas ocasiones su implantación, pero la Federación Española de Fútbol se había mostrado remisa hasta ahora a su uso.