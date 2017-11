Jornada 12 El derbi de los necesitados Atlético y Real Madrid se presentan con urgencias y sus estrellas apagadas a su primer duelo en el Metropolitano IGNACIO TYLKO Madrid Sábado, 18 noviembre 2017, 00:10

¿Recuerdan a Peter Dubovsky? El elegante jugador eslovaco anotó los dos goles que le dieron a su Real Madrid la victoria ante el Atlético en La Peineta (1-2), la víspera de Nochebuena de 1994. Ni Jorge D'Alessandro, ni Jorge Valdano arriesgaron en la confección de los onces para un duelo festivo que dirimía el Trofeo de Navidad y promocionaba el estadio de la Comunidad de Madrid de cara a futuras candidaturas olímpicas. Más de 23 años han discurrido para que los dos grandes del fútbol capitalino disputen su primer derbi en lo que hoy es el Wanda Metropolitano. Mismos terrenos, distinto recinto, diferentes protagonistas, estrategas de otra época y cerca de 68.000 espectadores frente a los 1.500 que acudieron a aquella con un frío que pelaba.

Jesús Gil y Ramón Mendoza, emblemáticos dirigentes de la época ya desaparecidos, dibujaron en aquellos tiempos una estampa llamativa. El orondo mandatario colchonero iba preparado; se presentó en la pista de atletismo de La Peineta ataviado con un chándal hortera. El fino precandidato madridista no cambió su imagen de galán; chaqueta, corbata y abrigo de las mejores firmas. La Fundación ANDE celebraba el Día por la Integración de los Disminuidos Psíquicos con una carrera popular y un partido benéfico entre los veteranos de Atlético y Real (2-2). En cuanto Carmen Sevilla dio el banderazo de salida, Gil y Mendoza comenzaron un particular duelo. Tras unos 50 metros de esforzado sprint, los dos se retiraron a la vez, asfixiados.

Hoy, Atlético y Real afrontan su primer duelo oficial en un escenario vanguardista. Y lo hacen con enorme necesidad. Comienzan la jornada a nada menos que ocho puntos del Barça, que horas antes juega en Leganés, y el que pierda puede despedirse de la Liga después de sólo 12 jornadas disputadas. Los colchoneros marchan invictos en Liga, pero son los reyes del empate (5). Su técnico, Diego Pablo Simeone, vive sus peores horas: el Atlético está virtualmente eliminado en la primera fase de la Champions y si sigue enganchado en el torneo de la regularidad es porque el ghanés Thomas Partey le salvó con un enorme disparo en el descuento del último choque jugado en Riazor, antes del parón motivado por los compromisos de las selecciones nacionales.

El conjunto de Zidane superó con relativa comodidad a la UD Las Palmas en su último compromiso liguero, pero ya ha perdido dos partidos en este campeonato, frente al Betis en el Bernabéu y ante el Girona. No puede permitirse más tropiezos. En la Champions le va mucho mejor que a su eterno rival, pero acusan la severa derrota sufrida ante el Tottenham. Sí ganaron en Copa en el Fernando Torres de Fuenlabrada, pero un gafe persigue a los madridistas en los estadios en los que debutan este curso, con esas derrotas en Montilivi y Wembley

Cita muy focalizada en Antoine Griezmann y Cristiano Ronaldo, ambos muy por debajo de su nivel. El francés suma siete partidos seguidos sin ver puerta con el Atlético y en esta Liga sólo ha marcados dos goles, ambos en el Wanda ante Málaga y Sevilla. No es el mismo desde que jugueteó con su marcha y renovó en verano; la prensa catalana da casi por hecho su fichaje por el Barça el próximo verano. «Antoine está muy bien. Es el jugador más desequilibrante que tenemos y me produce entusiasmo pensar que estamos bien en Liga sin que haya llegado su mejor momento», terció Simeone sobre el galo.

El astro luso, capaz de hacerle al Atlético 21 goles en 27 partidos, con tres tripletes incluidos, sólo suma una diana en esta Liga. Se la hizo al Getafe, igual que Karim Benzema, que todavía asombra por la enorme jugada que dibujó, yéndose de tres centrales sobre la línea de fondo, en el duelo de Champions del curso pasado en el Vicente Calderón. Ambos pudieron ejercitarse dos semanas en Valdebebas al no estar con sus selecciones. «Es un buen partido para que los dos marquen el sábado», advirtió Zinedine Zidane, quien no ve al Atlético peor que otros años y niega que exista problema alguno entre Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo. «Son la historia de este club y no pasa nada porque opinen diferente.

«Están vivos»

Eso demuestra que están vivos. Dentro todo está arreglado, y nunca va a haber problema entre ellos», subrayó Zidane al recordarle que mientras el astro de Madeira dijo que echaba de menos a Pepe, James y Morata, el capitán tachó esa opinión de «ventajista».

«Siempre es un gran equipo, muy competitivo, porque sabe a lo que juega. No hay uno mejor ni peor porque estamos empatados a puntos, pero estamos bien preparados para ganar», remarcó Zizou en la previa. «Hay tensión, motivación, ansiedad y necesidad. No me imaginaba algo diferente ante un clásico», analizó, por su parte, Simeone, quien, al preguntarse sobre su continuidad en el Atlético, insistió en que le van a tener que «seguir aguantando» durante un par de años más, los que ha renovado».

«Vamos a enfrentarnos al mejor equipo del mundo, como en su momento lo era el Barcelona. Tiene una plantilla excelente. Se ha llevado a todos los chicos buenos de la Liga española. Los demás no podemos llegar a ellos y el Real Madrid los tiene acumulados», ironizó el técnico rojiblanco. Recupera a Filipe Luís, Koke y a Carrasco, pero sólo es segura la titularidad del canterano, ya que en los últimos ensayos probó con Lucas Hernández, que tendrá a su hermano Theo Hernández en el banquillo rival, con Correa escorado a una banda y Thomas por detrás de Griezmann. Sorprende la versatilidad del ghanés, que según su técnico está «creciendo y no deja de querer aprender».

En el vecino rico, Zidane tiene a punto a Dani Carvajal, ausente desde el 30 de septiembre por una pericarditis, y también a Luka Modric, sólo un día al margen del grupo por un enfriamiento. Aún no llegan ni el portero Keylor Navas ni Gareth Bale, aunque Zidane avanzó que el galés estará la semana que viene, y «mejor que nunca». Puede alinear al mismo once que conquistó la duodécima en Cardiff, con el único cambio de Kiko Casilla por el portero tico.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Lucas, Koke, Gabi, Saúl, Correa, Thomas y Griezmann.

Real Madrid: Casilla, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Benzema y Cristiano Ronaldo.

Árbitro: Fernández Borbalán (C. Andaluz).

Hora: 20:45 h. Estadio Wanda Metropolitano.

TV: Movistar Partidazo.