Real Madrid La BBC se difumina Zidane saluda a Benzema / Afp De los 90 partidos que lleva Zidane como entrenador del Real Madrid, sólo en 23 ha utilizado de salida al tridente formado por Bale, Benzema y Cristiano JAVIER VARELA Madrid Sábado, 19 agosto 2017, 17:26

La BBC madridista ha pasado de ser innegociable a ser prescindible. La última vez que se pudo ver en el campo juntos a Karim Benzema, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo fue en el clásico liguero del Bernabéu, un duelo de mal recuerdo para los blancos jugado el pasado 23 de abril. Desde entonces, ni rastro de la BBC en la alineaciones del técnico francés. Las lesiones, en el caso del galés tuvo que ser sustituido en aquel duelo ante el Barcelona, la posterior vuelta tardía de Cristiano a los entrenamientos este verano y ahora la sanción del portugués tras su expulsión en el partido de ida de la Supercopa ha 'obligado' a Zidane a no contar con su tridente en los últimos 12 partidos (9 la pasada campaña y tres en la presente). El bagaje sin los tres cracks es de 11 victorias y sólo una derrota, la encajada en Champions ante el Atlético pero que no impidió el pase a la final de Cardiff al equipo blanco.

De hecho, en los 90 partidos que lleva Zidane como entrenador del Real Madrid, sólo en 23 ha utilizado de salida al tridente, lo que supone que son titulares en uno de cada cuatro encuentros. Unos números que desvelan que la BBC ya no es imprescindible como aseguraba el técnico francés en sus primeros días al frente del equipo blanco: «Si tengo a Cristiano, Karim y Gareth al cien por cien la idea es que jueguen ellos, si están a todos disposición voy a meter a los tres». Esa idea, entre lesiones y sanciones, se ha ido modificando para beneficio del equipo, que ha pasado del 4-3-3 al 4-4-2 con un centrocampista más y mayor equilibrio y control de juego sin perder la pegada y sin renunciar al contragolpe.

El propio Zidane ya ha modificado su discurso, obligado por las ausencias -lesiones y sanciones- y por los muchos partidos y minutos que habrá durante la temporada: «Tengo posibilidad de que juegan otros y cuando juegan lo hacen bien». Zizou habla de Isco y Marco Asensio, que parecen haberse ganado la titularidad con sus últimas actuaciones, e incluso de Mateo Kovacic y Lucas Vázquez, que también han rendido a buen nivel cuando han tenido minutos. En el inicio de la Liga no estará Cristiano por sanción (se perderá los cuatro primeros partidos) lo que mantendrá a Isco en el equipo. El malagueño se ha convertido en fijo en el once titular de Zidane desde que se lesionó Bale en el clásico de la pasada campaña y su presencia ha permitido al equipo ganar en equilibrio.

Benzema, sin competencia

La segunda 'letra' de la BBC es la de Benzema. El '9' parece tener asegurado su puesto tras las salidas de Morata y Mariano y la ausencia de Mayoral en los planes de Zidane. El galo, que firmó su mejor partido ante el Barcelona en la vuelta de la Supercopa de España, sigue teniendo como asignatura pendiente el gol (ha logrado 3 en los últimos 14 partidos), un rol que debe asumir con la ausencia del portugués. Gareth Bale es la otra pieza de la BBC que puede perder su sitio a favor de Marco Asensio. El galés ha disputado 207 minutos desde que se lesionara en el citado clásico de la pasada campaña y no ha visto puerta en los últimos 178 días, mientras que el joven Asensio ya ha marcado dos goles esta temporada -sus dos golazos al Barcelona en ambos duelos de la Supercopa- y parece haberle ganado el sitio al británico en los 113 minutos que ha disputado. «No me sorprende lo suyo, está fenomenal, y no es fácil entrar para 15 o 20 minutos y marcar la diferencia», reconocía Zidane.

Habrá que esperar hasta a la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League, el 12 o 13 de septiembre, para comprobar si Zidane vuelve a contar con la BBC en el once titular. De hacerlo, sería la primera vez en cuatro meses y medio que comparten equipo Bale, Benzema y Cristiano.