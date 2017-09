Primera Carvajal: «Cuando me retire quiero que se sepa que lo he dado todo» Dani Carvajal. / Fernando Alvarado (Efe) El lateral se confiesa «orgulloso» de su condición de referente de la cantera y reconoce que le gustaría ser capitán algún día ÓSCAR BELLOT Madrid Lunes, 18 septiembre 2017, 16:12

Dani Carvajal vivió este lunes uno de los días más felices de su vida. El lateral firmó la ampliación de su contrato con el Real Madrid hasta 2022, prolongando así por dos campañas más el acuerdo que le vinculaba hasta 2020 con el que, subrayó, es el club de su vida, aquel en el que entró con diez años y en el que fue cumplimentando etapas hasta que, en el verano de 2013, finalizada su experiencia de una campaña en la Bundesliga, regresó para formar parte de la primera plantilla. Se cumplió así el sueño de uno de los "símbolos" de la cantera blanca, como se encargó de recordar Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales de la entidad de Chamartín. Desde entonces, aquel imberbe que fue el encargado de colocar la primera piedra de la ciudad deportiva de Valdebebas bajo la atenta mirada de Alfredo Di Stéfano, se ha convertido por derecho propio en un intocable en el carril derecho tanto de la escuadra de Concha Espina como de la selección española, fruto de su trabajo, empuje y capacidad de desborde. Virtudes que el club ha querido recompensar alistándole en su operación de futuro días después de que hiciera lo propio con Marcelo e Isco.

"No puedo estar más feliz. Es otro día para enmarcar de mi vida, prolongar el contrato con el club de mi vida que me ha visto crecer", manifestó el '2' en la rueda de prensa posterior al protocolario acto de la firma en la planta noble del Santiago Bernabéu junto al presidente de la entidad, Florentino Pérez. "He tenido la suerte de ganar todos los títulos con el Real Madrid, pero estoy deseando ganarlos de nuevo", subrayó quien acumula tres Champions, una Liga, una Copa del Rey, dos Mundialitos de Clubes, tres Supercopas de Europa -clave especialmente en la ganada frente al Sevilla en Trondheim con un gol en la prórroga que significó el triunfo- y otra de España. Once títulos en total para un defensa que ambiciona "entrar en la historia" del Real Madrid una vez concluya su vinculación con el club, lo que, todo apunta, coincidirá con su retirada. "Me gustaría el día que abandone esta casa, el día que me retire, que todos sepan que lo he dado todo por el Real Madrid", recalcó.

Insistió Carvajal en que nunca se ha molestado en escuchar ofertas de otros clubes, convencido de que no hay mejor sitio que el Real Madrid. "Cuando te posicionas tan claro como yo, que quieres estar aquí, ni te molestas en escucharlas. Me centro en jugar y dar lo mejor de mi. El club me lo recompensa y deposita toda su confianza en mi. No escuchamos ofertas", espeto. Y aunque dijo no recordar la cantidad exacta de su claúsula de rescisión, aseguró que ésta es "alta", con efectos disuasorios para que nadie puedar sacarle del club blanco.

Agradeció los esfuerzos que hizo su familia durante mucho tiempo con tal de que él pudiese cumplir su sueño -"Todo esto es también gracias a ellos", manifestó-, y recordó que también ha pasado momentos difíciles en Chamartín. "Lo importante es sobreponerse a ellos y hacerse fuerte", aclaró al respecto, señalando que la decisión de marcharse al Bayer Leverkusen en el verano de 2012 "fue la mejor".

Humildad y trabajo

Tuvo palabras de alabanza para Zinedine Zidane. "Desde el primer momento que Zizou llegó, apostó por mí. Le tengo que estar agradecido", señaló. Y se refirió también a la notable actuación de Borja Mayoral en Anoeta. Dijo que ve similitudes entre su caso y el del delantero -como Carvajal, el de Parla hubo de buscarse la vida en Alemania, aunque, al contrario que sucedió con el zaguero de Leganés, al ariete no le fue demasiado bien en el Wolfsburgo-. Señaló que Mayoral dio ante la Real Sociedad "un paso de gigante" y se mostró convencido de sus posibilidades de triunfar vestido de blanco. "Me parece un jugador válido y apto para conseguir los objetivos", remarcó.

Titular indiscutible en el carril derecho, más aún tras la salida de Danilo, Carvajal únicamente tiene la competencia de Achraf, de quien dijo que es "un chico muy bueno, con gran proyección, y cuando el míster lo necesite va a estar preparado". Valoró la confianza que Zidane está depositando en él en este inicio de curso. "El míster está contando conmigo, he jugado mucho esta temporada. Ojalá siga siendo así", manifestó. Y resaltó que esta temporada puede ser muy importante para él, con el Mundial de Rusia en el horizonte, por lo que pretende extremar el cuidado. "No me gustaría lesionarme", abundó.

Se confesó "orgulloso de servir de espejo" para los canteranos, a los que aconsejó "mucho trabajo, mucha humildad y, sobre todo, creer que se puede llegar". Y reconoció por último que le gustaría portar algún día el brazalete de capitán del Real Madrid, aunque incidió en que éste, por el momento, tiene dueño. "Nuestro capitán es Sergio y lo está haciendo de maravilla. Pero me gustaría, remachó.