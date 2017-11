Real Madrid Benzema: «Con lo del gato de Mourinho se me fue la olla» Benzema y Mourinho, en 2010. / Emilio Naranjo (Efe) «Yo te respeto, así que respétame tú a mí como futbolista», confiesa que le dijo al técnico cuando éste se quejó públicamente de su poco instinto goleador COLPISA MADRID Lunes, 13 noviembre 2017, 14:34

Karim Benzema se ha explayado sobre su relación con José Mourinho, a quien tuvo como entrenador en el Real Madrid durante tres temporadas. Lo ha hecho en un reportaje emitido el domingo por Canal+ Francia en el que se repasan asuntos como su trayectoria en el conjunto de Chamartín, donde en los últimos tiempos ha sido señalado por parte de la afición a causa de su falta de tino de cara a portería en lo que va de campaña, o la decisión de Didier Deschamps de apartarle de la selección francesa por el 'caso Valbuena'. Entre las perlas que deja la grabación destacan sus palabras sobre el ahora preparador del Manchester United, con el que tuvo algún que otro encontronazo.

"Teníamos una buena relación, pero después hubo frases o comentarios que no venían a cuento. Hablaba de gatos, perros y otras tantas cosas en la prensa. Tenía la impresión que a él le hacía gracia. Y la verdad es que si era alguien al que respetaba, en ese momento se me fue la olla", apunta el ariete sobre el técnico luso. Se refería en concreto al episodio vivido cuando Mourinho manifestó en una rueda de prensa que salía a cazar con gato cuando jugaba con Benzema en punta.

Tan lejos fue su enfado, que Benzema no dudó en plantarle cara. "Le dije lo que había que decirle. Estuvimos reunidos una hora. 'Yo soy un jugador de fútbol, tú eres mi entrenador. Yo te respeto, así que respétame tú a mí como futbolista'. Y desde entonces ya no hubo más historias de gatos, de perros o de lo que fuera. Soy alguien tímido, pero si te vas a reír de mí, me vas a encontrar. Cuando se hablan las cosas, todo va mejor", apunta Benzema en el reportaje de la cadena francesa.

Resentido con Deschamps

Sobre su exclusión del combinado 'bleu', Benzema se muestra tajante. "Mientras Didier Deschamps sea el seleccionador, no tendré la oportunidad de volver a la selección francesa", indicó el delantero, que no va con su selección desde octubre de 2015.

"Claro que creo" en un regreso a la selección, añadió Benzema. "¡Siempre creeré! Pero ya hace dos años y medio (de su última convocatoria) y no hace falta ser tonto" para darse cuenta de su futuro como internacional.

Benzema, que ha jugado 81 partidos con los 'bleus', en los que ha marcado 27 goles, fue excluido de la selección por la propia Federación Francesa de Fútbol (FFF) tras su implicación en el presunto chantaje a su compañero Mathieu Valbuena, extorsionado con una grabación de contenido sexual.

Pese a que la FFF levantó la suspensión a Benzema tras una serie de decisiones de la justicia francesa favorables al delantero (como el levantamiento del control judicial o la anulación de las escuchas telefónicas presentadas como pruebas del delito), el '9' del Real Madrid no ha sido llamado nunca más por Deschamps y, por ejemplo, ya no disputó la pasada Eurocopa 2016, que se disputó precisamente en Francia.