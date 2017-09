LaLiga «El Barça no jugará la Liga si hay proceso independentista», asegura Tebas Javier Tebas, durante la presentación del informe de fichajes. / EFE «No se aplazará su partido del 1 de octubre contra Las Palmas porque es una ilegalidad», insiste el presidente de la patronal de clubes COLPISA Madrid Viernes, 8 septiembre 2017, 16:24

"Si el proceso independentista avanza, que esperemos que no, los clubes catalanes no podrían jugar en la Liga. Las independencias unilaterales no son a la carta y no sería fácil llegar a un acuerdo. Si hacen un proceso unilateral, igual que se irían de la Unión Europea, los clubes catalanes (Barcelona, Espanyol y Girona) no podrían jugar en la Liga", insistió este viernes el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

El máximo dirigente de la patronal de clubes también aseguró que no se aplazará el partido Barcelona-Las Palmas del 1 de octubre, previsto para las 16:15 horas, "por un tema de ilegalidad", en alusión al referéndum de Cataluña.

"El Tribunal Constitucional ha publicado en el BOE que el referéndum es ilegal. Es una jornada de un día normal. Si es por seguridad habrá que oír a otras Fuerzas y Cuerpos del Estado, pero salve que lo plantee el Gobierno de España, no se cambia nada", aseguró Tebas, que considera que si Cataluña se independizase "su liga sería cmo la de Holanda, y en derechos de televisión TV3 no le dará lo mismo que ahora recibe". "El Barcelona dejará de ser un gran club de Europa", advirtió.

Partidos de Liga fuera de España

Además, ha reconocido que se está "estudiando seriamente" jugar algún partido de la competición española fuera del país, algo que serviría como "promoción de la competición" y así mejorar económicamente frente a las otras principales ligas, sobre todo la Premier inglesa.

"Estamos estudiando seriamente que algún partido de nuestra competición se juegue fuera de España, como hace la NFL o la NBA. Es una manera de promoción de la competición, en un intento por competir de manera leal con la Premier y con los grandes competidores. Estamos estudiándolo seriamente e incluso ya hemos tenido algún contacto. Tiene un factor legal, tiene un factor económico y un impacto social de los clubes afectados y de la competición que puede tocar", explicó Tebas durante la presentación del informe 'Football Transfer Review 2017/18', donde no quiso avanzar con qué países están negociando.