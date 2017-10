Jornada 10 El Atlético, a superar la ‘fiebre amarilla’ en el Metropolitano Los atléticos reciben a un Villarreal que suele puntuar en Madrid en la primera de las seis finales que tiene en su estadio, en las que se jugará su futuro RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 28 octubre 2017, 08:28

El Atlético que vive en la tristeza pese a que aún tiene todos los objetivos (es cuarto a seis puntos del Barça y aún no ha perdido en Liga) al alcance recibe la visita del Villarreal, un rival tradicionalmente incómodo y que, dejando a cero su meta, fue capaz de puntuar en las últimas tres visitas a la capital (con dos 0-1 y un empate sin goles en la 15-16).

Ahora se estrenará en el Wanda Metropolitano lleno de optimismo, no sólo porque su rival -que no le marca desde 2015- está en su peor momento de efectividad goleadora (16 tantos en 13 partidos oficiales) en la ‘era Simeone’ sino porque desde que asumió el banquillo Javi Calleja no ha perdido en Liga -sí en Copa ante la Ponferradina- y además el el Atlético no le gana ni marca desde el 29 de abril de 2015. «No me fío de los malos momentos del Atlético de Madrid, se dice que no están ganando pero tampoco pierden. Son un gran equipo y tienen una de las mejores plantillas de la Liga», aseguró Calleja.

El ‘Día de las Peñas’, una celebración anual para las peñas atléticas por la cual se han preparado actividades en los alrededores del estadio desde las 11 de la mañana, será el primero de los seis partidos que tiene en 37 días, ya que sólo jugará en A Coruña y Valencia en este tramo que puede definir sus objetivos en competición nacional y europea. «Es normal que se apunte una crítica desde el juego o desde las situaciones falladas. Pero yo les sigo comentando: creo absolutamente en este equipo», insistió Simeone. El argentino apostará por un once similar al de Vigo, donde el equipo hizo bueno un gol de Gameiro, compañero de Griezmann en ataque.

«Estamos bien, trabajando mucho para mejorar, sea en defensa o en ataque y lo daremos todo para coger los tres puntos con nuestra afición en nuestro estadio y ojalá nos vaya bien» GRIEZMANN

«Estamos bien, trabajando mucho para mejorar, sea en defensa o en ataque y lo daremos todo para coger los tres puntos con nuestra afición en nuestro estadio y ojalá nos vaya bien. Hay que seguir así, darlo todo par el equipo, disfrutar jugando y hacer disfrutar a la gente», afirmó el delantero tras recibir el premio al mejor jugador del Atlético en septiembre. Es baja por lesión ‘Koke’, con un edema muscular, y Yannick Carrasco, que tiene molestias en la rodilla izquierda de una tendinopatía rotuliana.

Calleja, que sabe que un triunfo «podría poner en puestos de Champions», a pesar de que «el rival es de los mejores del campeonato», tiene lesionados al citado Andrés, Sergio Asenjo, Bruno Soriano, Ruben Semedo, Adrián Marín y Enes Ünal pero este fin de semana recupera a Cédric Bakambu y al central Álvaro.

«Cuesta hacerles ocasiones y aprovechan cualquier error, por lo que debemos valorar como hacer para que no existan posibilidades de salir a la contra en cada ataque, son de los mejores en eso» calleja

Con ellos, podrá alinear a su equipo de gala en el que estará Carlos Bacca; que llegó a ser tanteado por los atléticos. «Es importante no acelerar el juego. Cuesta hacerles ocasiones y aprovechan cualquier error, por lo que debemos valorar como hacer para que no existan posibilidades de salir a la contra en cada ataque, son de los mejores en eso», explicó el preparador amarillo.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Juanfran, Savic o Giménez, Godín, Filipe; Correa, Gabi, Saúl, Gaitán o Thomas, Gameiro y Griezmann.

Villarreal: Barbosa, Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Rodri, Trigueros, Castillejo, Fornals, Bacca y Bakambu.

Árbitro: Undiano Mallenco (Navarro).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 18.30 horas

TV: beIN LaLiga

.