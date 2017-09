Jornada 4 El Atlético quiere vivir un gran día Los rojiblancos estrenan el Wanda Metropolitano con la ilusión de firmar un gran estreno y con un Málaga necesitado como invitado JAVIER VARELA Madrid Sábado, 16 septiembre 2017, 01:32

'Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así'. El arranque de una de las canciones más míticas de Joan Manuel Serrat, cantada a dúo con un atlético de pro como Joaquín Sabina, se ha convertido en el 'leivmotiv' de los 68.000 aficionados atléticos que llenarán este sábado su nueva casa, el Wanda Metropolitano. Será un partido especial e histórico para el Atlético, que estrenará el tercer estadio de su historia -tras el Stadium Metropolitano y el Estadio del Manzanares, que posteriormente se denominó Vicente Calderón- ante un Málaga que llega con la necesidad de puntuar tras un arranque liguero para olvidar con tres derrotas consecutivas. Desde el club madrileño se quiere que el encuentro y el ambiente de las horas previas sea una fiesta. Para ello ha preparado multitud de actividades pensando en sus aficionados, pero de las que el equipo quiere mantenerse al margen para evitar despistes. Más con un supersticioso como Diego Pablo Simeone en el banquillo.

A todo lo que supone el estreno del estadio, se une el hecho de que la afición rojiblanca lleve 118 días sin ver a su equipo -desde la despedida del 21 de mayo del Vicente Calderón ante el Athletic-, algo que puede provocar mayor presión para unos jugadores que suman cuatro partidos consecutivos fuera de casa. Cholo, poco amigo de fiestas, no quiere confianzas y sólo piensa en lo que vaya a pasar sobre el césped y en el Málaga, dejando todo lo que rodea el partido para los aficionados. «Solo pienso en el partido del Málaga, lo que acompañará al partido no depende de nosotros, está fuera de lo que podemos pensar y lo único que me importa es lo que ocurra en el campo», avisaba. «Sabemos que lo más importante para nosotros son los tres puntos». Y al ser preguntado por quién cree que marcará el primer gol en el Metropolitano, Simeone tiró de oficio para señalar que «es importante hacer el primer gol en el partido, no quién lo haga».

Los antecedentes dicen que el club que estrena estadio no pierde, pero no siempre ha podido 'bautizar' su nueva casa con victoria. El propio Atlético lo vivió en la puesta de largo del Estadio del Manzanares, que se inauguró con un duelo liguero ante el Valencia que terminó con empate (1-1) y con el honor para Luis Aragonés de haber logrado el primer gol. Donde sí ganó fue en el estreno del Stadium Metropolitano, del que ha tomado el nombre el actual, y donde equipo rojiblanco ganó a la Real Sociedad (2-1): Monchín Triana tuvo la suerte de hacer el primer tanto para el recuerdo. El Atlético será el cuarto equipo en los últimos años que estrena estadio en España. Antes que los rojiblancos estrenaron la Real Sociedad, que empató en su debut ante el Real Madrid en un amistoso (2-2), el Espanyol, que inauguró Cornellà-El Prat con triunfo ante el Liverpool (3-0) y el Athletic Club, que 'cortó la cinta' del Nuevo San Mamés con una victoria ante el Celta (3-2).

Los amantes de la historia y de las estadísticas están ansiosos porque el balón comience a rodar para saber quién es el jugador que marca el primer gol -Simeone se encargó de dejar claro entre risas que el primero lo hizo él en el entrenamiento del jueves-, qué equipo se lleva la victoria o quién es el primero que ve una amarilla o resulta expulsado en el nuevo coliseo capitalino. Pero el estreno del Wanda Metropolitano es un partido de Liga, con tres puntos en juego y ante un Málaga que llega a Madrid con el doble objetivo de amargar la fiesta al Atlético y de conseguir estrenar su casillero de puntos tras un arranque liguero para olvidar.

Además, el morbo ha querido que un ex madridista de los más 'queridos' en el Vicente Calderón, Michel, ocupe el banquillo del Málaga: «El Atlético ya ha demostrado durante estos últimos años que no es un equipo dado a dejarse llevar por fiestas, por mucho que sea un día histórico para ellos», avisaba el técnico malaguista. La posición de colista del equipo ha provocado una pequeña crisis institucional en La Rosaleda, pero Michel se centra en el trabajo y en conseguir «la victoria» en su visita a Madrid: «Nosotros no tenemos cero puntos por los rumores, filtraciones o por lo que ocurra fuera del campo. Estamos así porque no hemos dado el nivel».