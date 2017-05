El Sporting deja Primera con bronca

Sporting de Gijón y Real Betis protagonizarán este sábado en El Molinón un duelo en el que, por el descenso de los locales y la mediocre tierra de nadie de los béticos, no hay en juego más que un fin decoroso de una temporada para olvidar para ambos equipos.

Los asturianos, certificado su descenso en la anterior jornada, querrán ofrecer a una afición hundida e indignada un digno final de temporada ante un equipo, el bético, al que sólo le queda terminar el decepcionante ejercicio con la mejor imagen posible tras el empate de la pasada jornada ante el Atlético de Madrid.

El club gijonés culmina con este partido una temporada en la que el equipo estuvo muy lejos de las expectativas creadas en un principio y que culminó con el descenso tras estar en esos puestos desde la octava jornada. Confirmado el descenso tras la pasada jornada, distintas asociaciones de aficionados han convocado actos de protesta, especialmente dirigidos al consejo de administración, que se harán patentes en los prolegómenos del partido ante el Real Betis.

El entrenador, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', que considera lógico el enfado de la afición y asume que el recibimiento no será bueno, va a mantener la mayor parte de los hombres que fueron titulares desde su llegada.

No obstante, ha dejado entrever la posibilidad de dar minutos a otros futbolistas que no tuvieron tanto protagonismo como pueden ser los casos de Isma López, Nacho Cases o Carlos Castro, aunque no desveló si saldrían desde inicio o a lo largo del partido.

Rubi entrenó por segundo día consecutivo a puerta cerrada y a su término facilitó la lista de citados que es la formada por Cuellar, Mariño, Whalley, Douglas, Babin, Meré, Amorebieta, Sergio Álvarez, Víctor Rodríguez, Carlos Castro, Nacho Cases, Burgui, Canella, Afif, Isma López, Carmona, Xavi Torres, Vesga, Moi Gómez y Cop.

Además de los lesionados Lillo y Borja Viguera, hoy se unieron a la lista de bajas Ndi, Lora y Traoré. Por su parte, el entrenador del Betis, Alexis Trujillo, afronta el fin de su interinidad en el banquillo bético, en el que suplió al depuesto Víctor Sánchez, con el reto de ofrecer la misma imagen de entrega y compromiso que dio su equipo en la anterior jornada ante el Atlético de Madrid y poner punto y final a un año de mediocridad.

Cuando en el Villamarín se habla más de futuro que de presente, Alexis ha mantenido su rutina y contado con la casi totalidad de sus efectivos con la excepción de los lesionados Álex Martínez y Rubén Pardo, quienes no se han ejercitado durante la semana, y Tonny Sanabria, quien prosigue la recuperación de su lesión en el pubis. Tampoco ha entrado en la lista para Gijón el delantero canterano Álex Alegría, quien no ha completado todos los entrenamientos de esta semana.

Además de los lesionados, el técnico canario contará con la baja segura del portero titular durante toda la temporada, Antonio Adán, sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones; y dará entrada a su segundo, Dani Giménez, quien debutará esta temporada en Liga con la camiseta de titular.

La intrascendencia del partido, más allá de consideraciones de imagen, podría hacer que Alexis Trujillo dé entrada en su alineación, o a lo largo del encuentro, a jugadores no habituales en el once bético.

