Zidane: «Es un resultado merecido, hemos trabajado mucho»

Zinedine Zidane atribuyó un papel capital al apoyo prestado por el público del Santiago Bernabéu en la victoria del Real Madrid frente al Valencia por 2-1, con otro gol, esta vez de Marcelo, cuando el encuentro agonizaba y el equipo ché acariciaba el empate. "En este momento necesitan un empujón del público y ellos han respondido de la mejor manera y los jugadores también", manifestó el preparador galo, quien se lamentó no obstante de que su equipo no fuese capaz de cerrar anteS el partido. "Es una pena porque durante 30 minutos hemos estado un poco parados, con el bloque un poco metido atrás, y luego con el gol el público ha animado para marcar el segundo", comentó. "Es lo que tiene este equipo y este club", agregó en rueda de prensa.

Había reconocido Zidane en zona mixta que sus jugadores sufrieron ante el Valencia. "Se sabía antes del partido, pero más de la cuenta hoy", remarcó. "Cuando tú no metes el segundo puede pasar que ellos te meten un gol. Pero al final es un resultado merecido, hemos trabajado mucho, puesto mucha energía y hemos conseguido los tres puntos. Esto era importante", añadió. "A veces me gustaría tener el resultado un poco antes, pero es así, sabemos que podemos meter un gol en cualquier momentio y cualquier jugador. Hoy ha sido Marcelo el que ha hecho la diferencia", insistió.

Se mostró satisfecho Zidane con la actuación de James, titular nuevamente este sábado. "Estoy muy contento con su actuación y con la de todo el equipo", dijo. Se refirió también a Isco, uno de los más destacados del Real Madrid en las últimas semanas pero que volvió a quedarse fuera del once, lo que no significa, subrayó 'Zizou', que eso sea indicativo de lo que pueda suceder en la ida de semifinales de Champions. "Está en un momento fenomenal, pero jugamos el otro día, jugó 90 minutos. Al final tengo que pensar en el grupo y en Isco y vamos a ver el martes cómo jugamos", apuntó sobre el de Benalmádena.

"Tenemos un poco de ansiedad"

Abundó el entrenador francés en el empuje que demuestran todos los equipos que visitan el Santiago Bernabéu, independientemente de su situación en la tabla. "Es peor cuando un equipo no se juega nada, y más contra el Real Madrid", comentó, pero no quiso usar ese hecho en descargo de su escuadra. "No hay excusas, ellos han hecho su partido, nosotros no rematamos, pero vamos a tener eso hasta el final, vamos a sufrir hasta el final", agregó. "Ya desde el principio del partido no estuvimos muy acertados. Un poco de ansiedad tenemos, pero es normal. Luego soltamos, jugamos y hacemos cosas buenas", prosiguió Zidane, quien ve aún margen para el crecimiento del conjunto que dirige: "Todavía podemos mejorar".

Eso sí, quiso poner en valor el carácter inasequible al desaliento de sus jugadores, acostumbrados a levantar partidos cuando todo parece en contra. "También es bonito ganar dentro de los diez últimos minutos, marcar, es excitante", recalcó.

Dijo que él no repara en si juega la primera o la segunda unidad. "Yo no miro eso, miro al equipo y a todos los jugadores", incidió. Y sobre el hecho de que Varane se quedase fuera de la convocatoria tras regresar frente al Deportivo de La Coruña, lo enmarcó en la prudencia que hay que tener con el zaguero francés. "En este final de temporada hay que tener cuidado con Varane porque la última vez se volvió a lesionar rápidamente y no quiero que esto ocurra otra vez. Ya con la lesión de Pepe no hay que arriesgar nada", apuntó, subrayando que estará disponible para el derbi del martes.