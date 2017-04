Zidane: «No somos favoritos»

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció este sábado en la previa de un clásico que puede decidir la Liga con inusitada tranquilidad, como si fuera un partido más. Con la sonrisa de siempre, la normalidad en sus respuestas y sin añadir presión a sus jugadores. Admitió, no obstante, que "es especial" afrontar la primera cita en casa como preparador merengue frente al archirrival azulgrana. Y confirmó que el galés Gareth Bale entra en la convocatoria, pero no avanzó si será titular.

"Para nada la Liga estará ganada si vencemos este domingo. El resultado no será decisivo pase lo que pase. Es una final más y faltan siete. Vamos partido a partido porque esto no para. A lo mejor hay gente que piensa que estamos confiados tras eliminar al Bayern, pero no es así. Estamos muy concentrados en este choque y no pensamos ni en el antes, ni en el después, sólo en dar el máximo", enfatizó el preparador marsellés.

"La gente puede pensar que hay uno más favorito que otro, pero no es así. No somos favoritos. Hay que luchar y trabajar, asumiendo que los pequeños detalles suelen marcar las diferencias", insistió 'Zizou', quien evitó referirse o "especular sobre lo que piense el rival". "Sé que nosotros estamos ante nuestra afición y queremos hacer el máximo para vencer".

Aunque es evidente que el Barça llega a la cita cumbre más obligado a vencer, Zidane considera que "el Real Madrid siempre tiene presión, pero eso no es malo". "Sabemos que jugamos un partido importante, pero nada más. Estamos convencidos de lo que hacemos y de la dificultad del rival. Si tenemos intensidad y ritmo, podemos molestar a cualquiera", añadió.

Alabó a jugadores como Marcelo y Cristiano, acostumbrados a marcar diferencias en citas clave. "Son completos y me encanta el carácter que tienen. Son positivos y dan una energía impresionante al grupo. Marcelo siempre está bromeando y de Cristiano hay poco que decir en los grandes partidos", afirmó el francés días después de que el astro portugués le endosara cinco goles al Bayern de Múnich en el cruce de cuartos.

No cree que al Barça le pese su eliminación en cuartos de final la Champions frente a la Juventus. "Si pensamos en eso, nos equivocamos. Es un equipo muy bueno que ha demostrado mucho a lo largo de la temporada. No le pesa jugar en el Bernabéu. Tenemos que hacer un partido grande. Lo que pasó, pasó, y este es otro encuentro”. Y se levantó Zidane de la sala de prensa afirmando en francés que "él no es el actor principal sino el espectador de un gran partido en el que los futbolistas son los protagonistas".