Zidane: «Cuanto mayor es la dificultad, mayor es nuestro compromiso»

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, mostró este viernes su satisfacción por el rendimiento de sus jugadores en un momento clave de la temporada, y tras conquistar el Allianz Arena y antes de visitar El Molinón, aseguro que "cuanto mayor es la dificultad", también "mayor" es el "compromiso" de su plantilla.

"Es un poco el ADN de este club, la gran historia del Real Madrid. Sabemos que cuanto mayor es la dificultad, mayor es nuestro compromiso. Los jugadores son los primeros en demostrarlo cada día. Por eso estamos contentos cuando llegan este tipo de partidos a final de temporada, que son claves. Nos gusta jugarlos", valoró elogiando el encuentro en Múnich.

Centrándose ya en el Sporting de Gijón, el técnico francés avisó del peligro de visitar a un equipo necesitado de puntos en su pelea por la salvación. "Es un equipo que lucha por la permanencia pero que es de Primera división, han tenido dificultades durante la temporada pero en un partido te puede hacer daño. Sabemos que es un partido muy importante en el que necesitamos hacer otro gran encuentro para sumar", valoró.

El técnico francés descarta a la BBC para El Molinón, con Gareth Bale lesionado en el sóleo y Cristiano Ronaldo y Karim Benzema con descanso pensando en el Bayern Múnich, ausencias de una lista de convocados en la que tampoco entra Keylor Navas, y con Tejero como solución en la cantera a las bajas defensivas.

Admitió Zidane que tiene "dificultades" en defensa por las lesiones de Pepe y Raphael Varane, con Dani Carvajal sancionado y Nacho Fernández apercibido de sanción antes del Clásico, pero que tiene jugadores que "están listos" y cuenta con ellos siendo "positivo para que ningún jugador más se lesione".

Después de su doblete al Bayern, destacó Zidane el momento en el que acaba la temporada Cristiano Ronaldo. "Hay que estar contentos porque dice que va a llegar a final de temporada a tope, me alegro porque está bien y muy motivado. Son pocos los jugadores que pueden llegar a cien goles en competiciones europeas".

Y elogió también el compromiso de Karim Benzema, que dijo haber perdido cinco kilos para estar en mejor tono. "Se le ve. Lo hizo él solo pero es verdad que físicamente está fino. Sabe la importancia de estar bien todo el año, pero más ahora que nos jugamos todo y jugando cada tres días".

También tuvo el técnico madridista palabras de elogio para Marco Asensio. "Está listo y preparado para jugar 90 o 10 minutos. Está muy metido en lo que hace y eso es bueno. Cuento con Marco, puedo estar orgulloso con los jugadores que entrenan fenomenal y están metidos en lo que hacemos. Sabemos la importancia que tiene estar muy enchufado en la recta final".

Y por último, reflexionó sobre la gran racha de su equipo que encadena 53 partidos marcando. "Lo principal es que tenemos jugadores de una calidad extraordinaria. Siempre esperamos más. Cuando eres entrenador quieres más ocasiones y goles, pero de lo que estoy seguro es que hay una calidad tan alta en el equipo que todos pueden marcar. Trabajamos mucho día a día en los entrenamientos. Cuanto más lo haces más posibilidades de éxito tienes", sentenció.

Bale no viajará a Gijón

video Bale y Zidane. / Reuters

Gareth Bale sufre un edema en el sóleo derecho, músculo que se lesiona por séptima vez desde que llegó al Real Madrid y que invita a la precaución a Zidane, quien confirmó su baja para la 32ª jornada de Liga ante el Sporting de Gijón y dejó serias dudas para que pueda jugar ante el Bayern y el FC Barcelona.

"No va a estar con nosotros mañana, eso está claro y luego veremos. Lo que es seguro es que tiene algo, tiene un edema y no vamos a arriesgar nada con Gareth", confirmó en rueda de prensa Zidane, confirmando que la realidad no es tan positiva como las primeras sensaciones del jugador tras retirarse del Allianz Arena con molestias.

"Tenemos que ver día a día cómo evoluciona él, pero en Gijón no va a estar y veremos el martes. Partido a partido vamos a decidir, no podemos pensar en otra cosa. Espero que en poco tiempo esté con nosotros", añadió un Zidane que confirmó la lesión de Bale en su punto débil, el sóleo.

Desde que comenzó a jugar con el Real Madrid, el galés se ha lesionado en cinco ocasiones el izquierdo y es la segunda que sufre en el derecho. Además, en esta ocasión, el técnico prefiere no correr ningún riesgo porque es una zona cercana a la operación que ha marcado la temporada del extremo galés.

"Es en el sóleo y es muscular, en la parte donde tuvo su operación. Le duele ahí, cuando empieza otra vez a jugar, le molesta. Es verdad que estoy preocupado. No me gusta ver a los jugadores lesionados y menos en la recta final. Mañana no está y veremos poco a poco", confesó.

Zidane desveló que este nuevo freno en la temporada de Bale no le ha afectado anímicamente al jugador. "No está tan mal, prefiere estar con el equipo pero sabe que no es nada grave lo que tiene y que cuando vuelves al equipo a entrenar y jugar pasa esto. Hay que estar tranquilo y él lo está".