Sergio Ramos, más eficaz que la 'BBC'

Que Sergio Ramos es un futbolista decisivo no se le escapa a nadie. Que sea más eficaz de cara a puerta que Cristiano, Benzema y Bale, tres delanteros por los que el Real Madrid pagó 230 millones de euros, es más difícil de creer, pero no deja de ser cierto. Tanto como que suma siete goles en Liga, los mismos que el francés y el galés y uno menos que Morata, y sólo ha necesitado 25 disparos para ello. Es decir, el central blanco apenas requiere 3'57 tiros para celebrar un tanto.

Números de 'killer' que le colocan no sólo por encima de la 'BBC' (Cristiano necesita 8'92 tiros, Bale 7'29 y Benzema 7), sino también del tridente azulgrana: Neymar requiere de hasta 10 lanzamientos para marcar, Messi 5'85 y Luis Suárez 4'05, el 'nueve' más prolífico de los dos grandes. En el Real Madrid, sólo Isco supera su ratio de tiros/gol, con 3'50, una cifra que muestra lo poco que dispara el malagueño (21 tiros, seis goles) para jugar en posiciones de ataque.

Sergio Ramos es el cuarto futbolista más eficaz de la Liga, en un ranking en el que únicamente el mencionado Isco, Pablo Piatti y Vicente Iborra están por delante del camero. El centrocampista del Sevilla ha disparado 21 veces a portería para marcar siete goles que le encumbran como uno de los revulsivos de la competición, pues ha entrado desde el banquillo en 14 de los 22 partidos que ha disputado.

Después de salvar la cabeza de su equipo en Nápoles y ante el Betis en el Bernabéu, Sergio Ramos pone su mira en el Athletic. El central ya sabe lo que es marcar a los rojiblancos, y también en San Mamés. Fue en una temporada 2006-07 en la que el Real Madrid de Fabio Capello ganó el título empatado a puntos con el Barcelona, y el Athletic vivió de cerca el drama del descenso, salvándose por un punto en la última jornada. El tanto de Sergio Ramos abrió la lata de lo que terminaría siendo una goleada 1-4, clave en el posterior título blanco.

Compañeros, rivales y el propio central camero no salen de su asombro ante esos goles milagrosos de Sergio Ramos. «Además de ser nuestro capitán, Ramos es un ejemplo para todos. Seguro que es el jugador más emblemático de España. Con futbolistas como él, siempre sabemos que podemos hacer daño», ha explicado el técnico Zinedine Zidane en varias ocasiones.

«No creo que haya otro como Ramos. Tiene una capacidad enorme para aparecer donde no se espera y posee un remate que no le recuerdo a casi nadie», afirmó sobre el defensa sevillano José Luis Mendilibar, técnico del Eibar, en una entrevista a Radio Marca. «En baloncesto no necesitaría a Sergio Ramos porque no hay saques de esquina. Si no, seguro que me valdría», bromeó en las últimas horas Pablo Laso, entrenador del Real Madrid de baloncesto.

«Éste la va a clavar»

Álvaro Morata, un ariete que destaca precisamente en el juego aéreo, no para de sorprenderse con la habilidad de Ramos. «Al principio no me lo creía, pensé que no podía ser, que ojalá no se acabase nunca ese cuento. No sé ya si Ramos si es el mejor o hace trucos de magia que nos dan la victorias y los títulos. Sergio es increíble. No sabemos ni cómo lo hace. Le ves y te dices: 'éste la va a clavar'. Y para adentro. Además, como compañero no para dar darnos cariño a todos, sobre todo a los jóvenes», comentó Morata sobre su líder y capitán.

En un reportaje publicado por Jon Agiriano en El Correo, el exdelantero navarro Ismael Urzáiz recordó cómo se las gastaba ya Ramos cuando San Mamés le descubrió el 24 de abril de 2005, en un choque en el que el Sevilla se impuso por 1-3 al Athletic. Ramos tenía 19 años y al término de esa temporada ficharía por el Real Madrid, previo pago de 27 millones. «En una disputa por alto, yo iba un poco confiado y me encuentro con que alguien por detrás salta más que yo y me pone las rodillas en la espalda como un animal. Me giro sorprendido y allí le veo, como si nada. '¿Quién coño es este chaval?', me digo a mí mismo. En esa jugada descubrí quién era Sergio Ramos. Hizo un gran partido. No se cortó un pelo», recuerda el delantero de Tudela.

Sobre las últimas actuaciones del andaluz, Urzaiz comenta: «No he visto nunca a nadie entrar a rematar con una fe tan ciega. Es increíble lo que está haciendo». Y acerca de las características del camero, el ex del Athletic expone que «lo curioso es que no tiene un salto espectacular como Aritz Aduriz. Lo que tiene es un 'timing' perfecto». A pesar de todo, todavía hay quien cree que los defensas no le vigilan bien. «En Sudamérica, a Ramos no le dejarían ni arrancar y no podría marcar esos goles», afirmó Juan Román Riquelme, exjugador de Boca, en declaraciones al Canal 13 de Argentina. Para Ramos, la clave es «luchar siempre hasta el final, hasta el último segundo, como marca la historia del Real Madrid. Y estar muy tranquilo cuando todo el mundo se pone nervioso».