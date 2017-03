El Betis pide cuentas por el arbitraje de Mateu Lahoz

La indignación del beticismo no se agota con el paso de los días. La entidad verdiblanca se ha dirigido a la Federación Española de Fútbol y al Comité Técnico de Árbitros para expresar su enfado por la actuación de Mateu Lahoz en el partido que enfrentó el pasado domingo al cuadro andaluz con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y que acabó con victoria de los blancos por 2-1. La jugada que desató la cólera en Heliópolis fue el choque entre Keylor Navas y Darko Brasanac en el minuto 20 del encuentro, en la que el árbitro del Colegio Valenciano no vio nada punible, para estupor del conjunto visitante que reclamó la expulsión del portero costarricense. O no quiso verlo, según defendió Dani Ceballos a la conclusión del duelo correspondiente a la 27ª jornada de Liga. «Él sabe que hay contacto. Él me lo reconoce, pero no le da lo suficiente para pitarlo y creo que le ha faltado tener un poco de valentía para dejar al Madrid en el minuto veinte con un jugador menos», manifestó el centrocampista que, no obstante, rehuyó poner en duda la independencia del colegiado. «Creo que Mateu no intenta favorecer a ningún club. Intenta hacerlo lo mejor posible y esos errores los cometemos todo el mundo», dijo Ceballos.

Lo sucedido en el Santiago Bernabéu fue la gota que colmó el vaso. La disconformidad del Betis con los árbitros viene de lejos y así se lo ha trasladado el presidente del club, Ángel Haro, a Victoriano Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros, según informó la Cadena Cope. Enumera el conjunto verdiblanco hasta nueve errores de consideración que le han perjudicado en las 27 jornadas disputadas en lo que va de campeonato. Entre los arbitrajes señalados se cuentan el de Del Cerro Grande en el derbi ante el Sevilla disputado en el Benito Villamarín, donde el asistente del colegiado no vio un presunto fuera de juego de N'Zonzi en la jugada que significó el 1-2, o el de Álvarez Izquierdo en Riazor, partido en el que el árbitro catalán pitó un penalti en el descuento por falta de Pezzella sobre Celso Borges que permitió al conjunto gallego rescatar un punto cuando los andaluces se disponían a cantar victoria. De no haberse producido dichos fallos, aduce el equipo andaluz, estaría más arriba en la tabla.

«Hay muchos errores, algunos han sido a favor, como el gol que entró en el partido contra el Barcelona y no le concedieron, pero en el global nos sentimos claramente perjudicados. Así que levantamos la voz y pedimos que contra el Betis no se vuelvan a equivocar más, ni a favor ni en contra», apuntó el vicepresidente de la entidad, José Miguel López Catalán, en una entrevista en la televisión oficial del club en la que reconoció que el diálogo al respecto de esta cuestión tanto con el Comité Técnico de Árbitros como con la Federación Española de Fútbol es continuo. «Todavía no somos un club fuerte en la Federación, se está trabajando en ello. Poco a poco seremos más respetados», manifestó López Catalán, quien apeló a los murmullos de la parroquia blanca como prueba de que incluso los aficionados del Real Madrid eran conscientes de que la jugada que desató la ira del beticismo debió costarle la roja a Keylor Navas. «No pueden decir que no lo vieron, simplemente no quisieron pitar», zanjó.

Reclama el Betis que se le trate con el respeto que merecen sus casi 110 años de historia y va más allá, exigiendo que los fallos arbitrales tengan consecuencias para los colegiados, como sucede con los futbolistas que son amonestados por sus acciones en el campo o con los clubes cuando sus aficionados protagonizan incidentes violentos.