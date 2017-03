Osasuna se libera de presión en busca de una victoria para la afición

Osasuna, tras la declaración de intenciones de la junta directiva de planificar la próxima temporada en Segunda División, encara la visita del Eibar a Pamplona liberado de presión en busca de una victoria para la afición 'rojilla'.

Con los peores números de la historia del club en Primera, el conjunto navarro asume su descenso a Segunda, ya que contempla como insalvable una desventaja de 14 puntos respecto a los puestos de permanencia a falta de 12 jornadas. Los números de Osasuna son alarmantes (todavía no ha ganado en casa en Liga, lleva 18 partidos sin vencer, solo ha logrado una victoria en toda la temporada y acumula 6 derrotas consecutivas), aunque puede haberse sacudido la presión tras la posición adoptada por la directiva esta semana.

Los dirigentes 'rojillos' decidieron mantener como entrenador a Petar Vasiljevic, que solo ha logrado 3 empates en 10 jornadas, aunque confirmaron que el serbio no seguirá como técnico ni como director deportivo la próxima temporada, por lo que se abre un nuevo escenario en los últimos doce partidos. Osasuna, que solo ha ganado al Eibar (2-3 en octubre en Ipurua), suma una nueva baja por lesión para mañana debido a que Alex Berenguer tiene secuelas del traumatismo craneoencefálico sufrido ante la UD Las Palmas, por lo que guardará descanso dos semanas. Alex Berenguer se une a las bajas por lesión de Fausto Tienza, Tano Bonnín, Javier Flaño, Didier Digard, Miguel Flaño, mientras que el técnico osasunista, Petar Vasiljevic, ha descartado a dos de los titules del pasado domingo: Unai García y Miguel Olavide. El técnico serbio, tal y como acostumbra, no ha desvelado sus planes para mañana, por lo que el once inicial es una incógnita, aunque pueden ser novedades jugadores como Aitor Buñuel, Nikola Vujadinovic, Goran Causic o Sergio León.

El Eibar, por su parte, no quiere volver a fallar y necesita de forma desesperada la victoria para hacer posible el milagro de la permanencia, en el partido de rivalidad regional de mañana en El Sadar, que cerrará la jornada 27 de Primera División. Es la primera vez que el Osasuna-Eibar se disputa en Primera División en Pamplona, ya que hasta ahora los duelos entre navarros y guipuzcoanos habían sido en liga en Segunda División o en Copa del Rey.

El equipo guipuzcoano y su entrenador, José Luis Mendilibar, ex-técnico osasunista, no han ganado en liga en El Sadar al Osasuna, aunque sí lo han hecho en Copa, ya que esta temporada los azulgranas vencieron (0-3) el pasado 3 de enero, en el partido de ida de una eliminatoria copera en la que pasaron a la siguiente ronda al empatar (0-0) luego en Ipurúa. El conjunto eibarrés quiere evitar lo ocurrido en la primera vuelta, en la que un exceso de confianza, sumado a un buen partido de los navarros, posibilitaron que el Osasuna ganase (2-3) en Ipurúa, en el único triunfo liguero del Osasuna en la actual campaña, con Enrique Martín Monreal en el banquillo, el pasado 17 de octubre.

Los eibarreses, octavos clasificados con 39 puntos, más cerca de los puestos europeos que de los de descenso, buscarán un triunfo que les devuelva al buen camino tras perder (1-4) con el Real Madrid en Ipurúa la semana pasada. Sergi Enrich (10 goles, y elegido mejor futbolista de febrero de Primera), Pedro León (8 tantos), y Adrián (6, 4 de penalti) son los mayores peligros ante el Osasuna, el equipo más goleado de la máxima categoría, ya que ha recibido 64 goles en 26 partidos ligueros. Ese lastre ha provocado que el Osasuna no haya ganado como local en liga en el actual ejercicio.

Mendilibar sufre dos bajas, el centrocampista Fran Rico, y el delantero Alexander Mesa 'Nano', aunque recupera al defensa central francés Florian Lejeune, quien ya ha cumplido su sanción tras ser expulsado con la Real Sociedad. Ha descartado a Mauro Dos Santos y a David Juncà. Mendilibar está sancionado -cumple el segundo de los tres partidos de castigo- y deberá ver el encuentro desde la grada de El Sadar. Así, su ayudante, Iñaki Bea, dirigirá al Eibar, con la ayuda de Andoni Azkargorta.

El defensa pamplonés Anaitz Arbilla podría ser titular en el lateral izquierdo, ocupando el puesto de Antonio Luna, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo frente al Real Madrid.

Alineaciones probables

CA Osasuna: Sirigu; Aitor Buñuel, Oier, Vujadinovic, Fuentes; Roberto Torres, Raoul Loé, Causic, Jaime; Sergio León y Kenan Kodro.

SD Eibar: Yoel; Capa, Ramis, Lejeune, Arbilla; Escalante, Dani García; Pedro León, Adrián, Rubén Peña; y Sergi Enrich.

Arbitro: Santiago Jaime Latre (Comité Aragonés)

Estadio: El Sadar. Hora: 20.45