Empate a despropósitos en Mestalla

El Valencia recibe la visita del Sporting de Gijón en un encuentro en el que los locales buscarán un triunfo que les aleje de forma casi definitivo del descenso ante un rival metido en la lucha por la permanencia y muy necesitado de puntos.

El conjunto de Voro, con 29 puntos, aventaja en doce a su rival, con el que, además, tiene a favor la diferencia particular de goles tras su victoria por 1-2 en el encuentro de la primera vuelta en El Molinón. Los asturianos, penúltimos clasificados y a siete puntos de la permanencia, ven como cada jornada se reducen sus opciones de mantener la categoría por lo que necesitan puntuar en Mestalla, ante un Valencia que, en caso de ganar, distanciaría en quince puntos al Sporting.

Para este encuentro, el entrenador valencianista Salvador González 'Voro' no podrá contar con el lesionado Rodrigo ni con el argentino Enzo Pérez, sancionado. Además, el delantero internacional portugués Luis Almeida "Nani" no ha entrado en la lista, al no recuperarse a tiempo de la contractura muscular en la pierna izquierda que se produjo ante en el partido ante el Real Madrid.

La baja de Enzo Pérez en la medular podría ser cubierta por Mario Suárez si Voro apuesta por un 4-3-3, aunque en el caso de volver al 4-2-3-1, el chileno Fabián Orellana dejaría la banda izquierda, donde entraría Santi Mina, y actuaría en la media punta, en una posición en la que ha dado buenos resultados. También podría volver a la titularidad el lateral Martín Montoya en detrimento del luso Joao Cancelo, después de que el defensor regresara la pasada jornada a la convocatoria una vez superadas sus molestias físicas.

El Sporting acude sin Moi Gómez ni Fernando Amorebieta, ambos por lesión, y con la duda de quiénes sustituirán a los jugadores, cuya ausencia conllevará también un cambio de sistema, ya que el entrenador, Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', podría reforzar la delantera. Si Rubi no cambia de sistema de juego, Nacho Cases sería el sustituto natural del lesionado Moi Gómez, si bien tras la lesión de éste frente al Deportivo el que jugó fue Víctor Rodríguez pero es que Cases no estaba convocado.

El técnico rojiblanco también trabajó esta semana con Carlos Castro como acompañante del marfileño Lacina Traoré por lo que esta posibilidad tampoco es descartable buscando más gol, ya que en las últimas jornadas el delantero africano no acertó con varias muy claras que tuvo. Además, la ausencia de Amorebieta, debido a un fuerte golpe en la espalda, obliga a Rubi a alinear al francés Jean-Sylvain Babin o Manuel Castellano 'Lillo' como pareja de Jorge Meré, con alguna opción para Xavi Torres, que ya jugó algunos minutos en esa posición con el nuevo técnico rojiblanco.

La situación del Sporting, lastrado en los puestos de descenso, hace que los gijoneses se vean obligados a intentar puntuar en todos los campos por mucha diferencia de potencial que haya con el rival al que se enfrente, como es el caso del Valencia.

Rubi realizó los dos últimos entrenamientos a puerta cerrada como en él es habitual, por lo que ocultó sus intenciones para medirse a un Valencia del que afirmó que "recuperó su identidad en casa donde es muy intenso". Para Rubi "el Valencia tiene jugadores de mucho nivel moviéndose entre líneas y un buen delantero centro", sin embargo, considera que su equipo puede aprovecharse de que está "muy exigido en casa".

La afición rojiblanca agota las esperanzas de evitar el descenso, pero aún así el equipo estará respaldado en las gradas por varios cientos de aficionados. La convocatoria incluye 20 jugadores, por lo que el técnico tendrá que descartar a dos, uno de ellos será el tercer portero, Whalley, mientras que la gran novedad es la presencia de Ndi, en su primera citación desde que Rubi llegó al Sporting.

Alineaciones probables:

Valencia: Alves, Montoya, Mangala, Garay, Gayá; Parejo, Carlos Soler o Mario Suárez, Orellana, Mina, Munir y Zaza.

Sporting: Cuéllar, Douglas, Jorge Meré, Babin o Lilo, Canella, Mikel Vesga, Carmona, Sergio Álvarez, Nacho Cases, Traoré y Burgui.

Árbitro: Álvarez Izquierdo (Comité Catalán)

Estadio: Mestalla.

Horario: 13.00 horas.

Directo 869725 2