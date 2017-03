Sporting y Deportivo juegan un partido vital en la lucha por la permanencia

El Sporting y el Deportivo de La Coruña disputan este domingo un partido vital para seguir manteniendo opciones de evitar el descenso, en un encuentro al que los locales llegan con más necesidad de puntos y con la intención de que la mejora mostrada en su juego se traduzca en una victoria.

Al partido, de la vigésimo sexta jornada, llega el Sporting ubicado en la penúltima plaza, y un Deportivo, donde se estrenó entre semana Pepe Mel como nuevo técnico, en una decimoséptima plaza que marca la salvación e la categoría. Entre ambos, tres puntos de separación. Técnicos, jugadores y aficionados señalan este partido como una auténtica final, ya que si el Sporting no logra sumar los tres puntos verá cómo sus principales rivales en la lucha por la permanencia como son el Leganés y el propio Deportivo le tomarán una importante ventaja.

El Sporting jugó a un buen nivel en los dos últimos partidos en campo propio, ante equipos de mucho nivel como Atlético de Madrid y Celta, pero la entidad de los rivales motivó que sólo pudiese sumar un punto si bien los aficionados reconocieron el esfuerzo y la mejora del equipo premiándole con aplausos al término de los dos encuentros.

El entrenador sportinguista, Joan Francesc Ferrer, Rubi, aseguró que "ese es el camino para ganar partidos" pero espera que "alguna vez se pueda ganar si jugar tan bien", aunque también reconoció la imperiosa necesidad de mejorar dos aspectos claves, la fragilidad defensiva y el acierto de cara a la puerta rival. En esos dos partidos, el Sporting disparó a puerta en 35 ocasiones, pero solo logró marcar dos goles, aunque también estrelló tres balones en los postes por lo que Rubi está satisfecho de las ocasiones creadas aunque no del rendimiento logrado.

Para recibir al Deportivo de La Coruña, partido que ha sido declarado de alto riesgo, Rubi tiene a su disposición a todo el equipo, incluido el central Jorge Meré, que cumplió un partido de sanción la pasada jornada ,si bien algunos jugadores como Amorebieta y Burgui arrastran algunas molestias. Rubi reservó a varios jugadores habitualmente titulares en el partido del pasado miércoles ante el Barcelona y que mañana recuperarán la titularidad como son los casos de Canella, Moi Gómez o Carmona así como el propio Meré, Amorebieta o Traoré. La afición, consciente de la importancia del encuentro se va a movilizar con distintas acciones de apoyo al equipo y además El Molinón registrará una de las mejores entradas de la temporada hasta el punto de que se agotaron las localidades en tres de las cuatro gradas del estadio y además se espera la presencia de alrededor de 1.300 seguidores del equipo coruñés.

El Deportivo pretende consolidar el 'efecto Pepe Mel' en un partido clave para su futuro, ante un rival directo en la lucha por la permanencia, el Sporting de Gijón, al que aventaja en tres puntos en la clasificación. Los coruñeses esperan que la reactivación que propició el cambio de entrenador en el encuentro del pasado jueves ante el Atlético de Madrid (1-1) no se apague y tenga continuidad ante el Sporting.

Además de los tres puntos, en juego también estará la diferencia de goles particular tras el 2-1 de la primera vuelta en Riazor y, aunque el empate sería un mal menor para el Deportivo por ese motivo, el objetivo de los blanquiazules será lograr la primera victoria de 2017 y, también, el primer triunfo de toda la temporada a domicilio. Todo ello en un campo que no se le ha dado nada bien en las últimas décadas, ya que no se impone allí desde 1998, si bien es cierto que desde entonces solo se han enfrentado en cinco ocasiones en Liga en El Molinón.

Pepe Mel no ha podido contar para el partido con el francés Gael Kakuta, que no se ha recuperado a tiempo de unas molestias musculares y se ha sumado a la baja por lesión del brasileño Guilherme dos Santos. La baja de Kakuta llevará al técnico a utilizar doble lateral izquierdo en Gijón, con Fernando Navarro de vuelta al once la defensa y el portugués Luis Carlos Correia, 'Luisinho', por delante.

En principio, ese será el único cambio respecto al equipo que empató (1-1) ante el Atlético el jueves a pesar de que Mel recupera para el partido ante el Sporting al central Raúl Albentosa, que cumplió sanción por su expulsión ante el Leganés (4-0). El Deportivo no puede permitirse el lujo de repetir un partido como el que le enfrentó al equipo 'pepinero', que puso fin a la etapa de Gaizka Garitano en el banquillo blanquiazul.

Alineaciones probables

Sporting: Cuéllar, Douglas, Meré, Amorebieta, Canella, Mikel Vesga, Carmona, Sergio Álvarez, Moi Gómez, Burgui y Traoré.

Deportivo Coruña: Lux; Juanfran, Arribas, Sidnei, Navarro; Borges, Mosquera; Fayçal, Çolak, Luisinho; Andone.

Árbitro: Mateu Lahoz (C. Valenciano).

Estadio: El Molinón.

Horario: 12.00 hora local (11.00 gmt)