Un gol de Machís ejecuta al Granada, su equipo de procedencia

El Leganés y el Granada disputan uno de sus partidos más importantes de la temporada toda vez que ambos se encuentran inmersos de lleno en la lucha por la permanencia y los tres puntos ante un rival directo podrían ser decisivos a final de temporada.

Los blanquiazules llegan a la cita tras caer por 1-0 en su visita al Valencia entre semana pero con la vista puesta en repetir lo conseguido en el último partido como locales, donde fueron capaces de imponerse con contundencia por 4-0 a otro equipo de la zona alta como el Deportivo de La Coruña. Una vez más el estadio de Butarque presentará un buen ambiente, algo que jugadores y cuerpo técnico han reclamado para intentar convertir su feudo en un fortín de manera que puedan sumar lo más posible como anfitriones hasta que concluya el campeonato.

El duelo, además de por la trascendencia de lo que hay en juego, será especial para algunos futbolistas ya que en los últimos meses se han producido hasta cuatro movimientos de hombres que salieron de Granada rumbo a la localidad madrileña.

Los dos que llegaron como cedidos en el mercado de verano, Darwin Machís y Rubén Pérez, estarán disponibles para Asier Garitano si así lo considera. No sucede lo mismo con Tito y Alberto Bueno, aterrizados en el periodo invernal y que tiene clausulas en su contrato que les harán perderse el enfrentamiento. Esas dos bajas se unen a las conocidas para toda la temporada de Jon Ander Serantes y Rober Ibáñez. Asimismo David Timor, Mamadou Koné y Omar Ramos tampoco entrarán en la lista por sus problemas físicos mientras que Alberto Martín se ausentará tras ver una cartulina roja en Mestalla. Por lo demás, se cuenta con todos los jugadores y se espera la puesta en escena de un once más parecido a lo que se vio ante el Deportivo de La Coruña que el que se sacó en Valencia, donde se realizaron varias rotaciones.

Por su parte el Granada llega con el objetivo de romper su mala racha como visitante, lograr un triunfo que le permita finalizar la jornada fuera del descenso y evitar que el equipo ponga tierra de por medio en la lucha por la permanencia. Los rojiblancos, que no está fuera del descenso desde hace once meses, llegan a Butarque con la confianza de haber ganado sus tres últimos encuentros como locales, el último el miércoles frente al Deportivo Alavés (2-1), pero con la rémora de que a domicilio ofrecen su peor versión y ya acumulan cinco derrotas consecutivas.

La escuadra dirigida por Lucas Alcaraz es consciente de que todos los enfrentamientos ante los oponentes con los que se está jugando la permanencia los tiene en esta segunda vuelta fuera de casa, por lo que su reacción como visitante no puede tardar en llegar. Los andaluces jugarán en Leganés sólo dos días y medio después del choque ante el Alavés, con un día menos de descanso que el cuadro pepinero y con varias bajas entre sancionados y lesionados, aunque con la confianza de que tanta adversidad no les afecte.

Se pierden el partido por lesión el central francés Matthieu Saunier, el lateral galo Dimitri Foulquier y el delantero ucraniano Artem Kravets, mientras que está sancionado por acumulación de tarjetas el medio nigeriano Uche Agbo.

El central uruguayo Gastón Silva también tiene que cumplir castigo por acumulación de amonestaciones, aunque el Granada confía en que el Comité Español de Disciplina Deportiva, ante el que recurrió la amarilla que vio en el último choque, le permita jugar. Si esto no ocurre su lugar en el 'once' titular lo ocupará el portugués Rubén Vezo, mientras que el sitio de Uche será para Sergi Samper tras estar sancionado en la anterior jornada.

En la zaga es donde más problemas acumula el Granada, ya que el central camerunés Martin Hongla y el lateral Héctor Hernández viajan a Leganés pero no están al cien por cien tras acabar lesionados el choque contra el Alavés. Es probable que hasta el propio sábado Alcaraz no decida un 'once' titular al que saltarían el central David Lombán y el lateral francés Franck Tabanou caso de que Hongla y Héctor no actúen de inicio.

- Alineaciones probables:

Leganés: Herrerín; Víctor Díaz, Mantovani, Insua, Diego Rico; Rubén Pérez, Morán; Szymanowski, El Zhar, Gabriel y Guerrero.

Granada: Ochoa; Isaac Cuenca, Hongla, Ingason, Gastón Silva o Vezo, Héctor; Sergi Samper, Wakaso, Andreas Pereira, Carcela-González; y Adrián Ramos.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité valenciano).

Estadio: Butarque.

Hora: 13.00.

