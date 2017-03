Zidane no encuentra respuestas a la recesión

Sonrisas nerviosas, signos de malestar, frases inconexas, esfuerzos para no entrar en críticas individuales y más dudas que certezas. Sin perder su excelente imagen, Zinedine Zidane empieza a inquietar en sus conferencias de prensa a buena parte del madridismo que no encuentra en el técnico francés las respuestas a los interrogantes abiertos en este inicio de 2017 por la eliminación ante el Celta en cuartos de final de la Copa del Rey, dos derrotas en Liga frente al Sevilla y el Valencia, una victoria agónica en Villarreal y un empate heroico frente a Las Palmas en el Santiago Bernabéu. Aunque le épica y el orgullo del Real Madrid le convierten en un equipo único, esas virtudes no tapan la crisis de juego y resultados.

Mientras la afición reclama mejor juego y menos milagros, Zidane no da con la tecla para devolver la solidez a un equipo con alma pero desgobernado que en los próximos días afronta dos citas complicadas en Ipurua, ante un Eibar dominador, y en el San Paolo de Nápoles, donde el 3-1 de la ida debería bastar para alcanzar los cuartos de Champions, pero sin confianzas. Tiene aún pendiente el comodín de Balaídos, pero el Real Madrid ha perdido la cabeza, esa seguridad en sí mismo que le llevó a estar 40 partidos sin caer, contundencia en ataque, pese a destacar su récord de 45 partidos consecutivos viendo puerta, dominio, control de las emociones y, sobre todo, seguridad en defensa. El portero costarricense Keylor Navas, silbado tras encajar el tercer gol frente a los grancanarios, ha recibido ya 31 goles en 25 partidos esta temporada, los mismos que en 45 encuentros del curso pasado.

En su afán por contentar al público, Zidane eligió mal la noche para darle una vuelta de tuerca a su equipo. Kroos, Kovacic e Isco deben bastarse para superar al 80% de los rivales, pero el de Quique Setién maneja el centro del campo como pocos porque Roque Mesa y Jonathan Viera son extraordinarios. Encontraron un espacio inmenso a la espalda del jugador alemán, flojo como ancla. Pesaron las ausencias de Casemiro, indiscutible para el 4-3-3, y de Modric, aunque el croata no está en su mejor momento. La recuperación de Gareth Bale, quien pidió perdón a su técnico y compañeros tras autoexpulsarse, vuelve a hacer muy largo a su equipo.

Caos

A los blancos les pesaron tres errores individuales de Bale, Ramos en el penalti y Keylor en el tercer gol, pero también su desorden. Los amarillos dieron 167 pases más, con un 88% de acierto, y generaron casi una veintena de remates con peligro. Acabado el choque, Zidane hizo esfuerzos para no hablar esta vez de falta de intensidad o de concentración. Lo hizo el curso pasado en Wolfsburgo y luego rectificó. Utilizó el mismo argumento tras caer en Mestalla y el capitán Sergio Ramos le corrigió. Esta vez se fue por las ramas.

«El fallo fue nuestro inicio. Metemos el gol, pero enseguida no estamos como queremos. Pero no podemos volvernos locos porque cosas buenas también hicimos. Hay que pensar en el esfuerzo de la segunda parte. No es un gran golpe para nosotros. Lo que queremos es cambiar esto y lo vamos a hacer todos juntos», resumió ‘Zizou’ el miércoles. Mucho más autocrítico fue Marcelo. «Siempre vengo yo después del partido a decir lo que ha pasado y lo que no. Seguiremos dando la cara siempre, pero mi opinión es que hay que mejorar muchas cosas que decimos que vamos a hacer antes del partido y luego no hacemos. Y es algo que está pasando siempre», alertó el lateral brasileño antes de dejar claro que él no es el que debe darle un tirón de orejas a Bale, que «ya es mayorcito para saber lo que tiene que hacer».

El triunfal 2016 se aleja de la memoria de un Real Madrid mucho peor que el que conquistó la Champions, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Sus números son similares a los de la crisis de 2015, cuando tras conquistar el Mundialito con Carlo Ancelotti entró en barrena y al final no ganó nada. En los 14 choques jugados este año, ocho victorias, tres empates y tres derrotas, con 35 goles a favor y nada menos que 19 en contra. Con Carletto, en esos primeros 14 encuentros de 2015 ganó ocho, empató dos y perdió cuatro, en Mestalla (2-1), frente al Atlético en Copa (2-0) y en Liga (4-0), y en San Mamés (1-0). Paralelismos peligrosos.