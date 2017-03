Fernando Torres: «En dos o tres días estaré entrenado y listo para otra»

Fernando Torres ya ha recibido el alta. El delantero del Atlético de Madrid, que sufrió un tremendo golpe durante el partido de su equipo ante el Deportivo de la Coruña y que le mantuvo algunos minutos inconsciente sobre el césped de Riazor, ya está camino del domincilio de su familia en Santiago de Compostela, donde pasará unos días para recuperarse del todo antes de regresar a los entrenamientos con el equipo rojiblanco. El futbolista rojiblanco tuvo unas palabras nada más salir del Hospital Modelo de La Coruña: "Quiero agradecer a todos, compañeros del Atleti y del Depor por la reacción tan rápida que tuvieron y también a los aficionados por su reacción en el estadio y por las muestras de apoyo a mí por medios de las redes sociales".

Torres quiso quitarle importancia a la acción con Álex Bergantiños porque "son cosas que pasan. Estuve con Álex y son cosas del fútbol que nos pueden pasar a todos. Cuando nos toca estar en el otro lado (como es el caso del jugador del Deportivo), nos preocupamos más, pero fue una acción de juego, fortuita y no pasa nada", inistió. Además, quiso desear toda la suerte del mundo al Deportivo porque "es un equipo especial para mí y los deseo lo mejor".

Sobre el golpe que le dejó inconsciente, Torres confesó que "anoche vi las imágenes, pero sólo recuerdo hasta justo antes" y desveló que "recuerdo hasta justo antes del golpe. Hace años me pasó algo parecido con la selección, pero aquello fue peor. Recuperé el conocimiento en la ambulancia. Entonces me contaron dónde estaba, qué había pasado...". Además, quiso agradecer al personal del hospital por cómo le han cuidado: "Gracias al personal y a los médicos quee han estado pendientes de mi". Y bromeó al señalar que “espero encontrármelos otra vez, pero paseando por la playa y no en el hospital.

Antes de subirse al coche que le esperaba para llevarle al domicilio familiar en Santiago de Compostela lanzó un mensaje ‘made in Niño’: "En dos o tres días estaré entrenado y listo para otra".

El delantero rojiblanco, según el último comunicado del Atlético "se encuentra estable, ha pasado buena noche en el Hospital Modelo de La Coruña y en las próximas horas se someterá a una resonancia magnética cervical para confirmar definitivamente que está bien". Una vez que se le han realizado algunas pruebas más en el centro hospitalario, el futbolista ha recibido el alta.

El alta de Fernando Torres es la mejor noticia posible después de lo que se vivió en Riazor. Tras uno momentos de tensión, nerviosismo y temor a que pudiera pasar lo peor, el delantero fue trasladado al Hospital Modelo de Coruña donde se le realizaron varias pruebas. Tanto el TAC craneal y cervical que le realizaron descartaron cualquier alteración o lesión traumática, aunque los médicos recomendaron que pasara en observación varias horas.

El propio futbolista, que ya ha visto las imágenes del golpe, quiso tranquilizar aún más a los aficionados a través de un mensaje en las redes sociales, pasada la medianoche, en el que deja claro que se encuentra en perfecto estado. "Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido sólo un susto. Espero volver muy pronto!", ha escrito el delantero del Atlético en su cuenta en Twitter.

Alex Bergantiños, el jugador del Deprotivo con el que saltó Fernando Torres antes de cayera inconsciente en el césped de Riazor, acudió al Hospital junto a su entrenador Pepe Mel para interesarse por el estado de salud de 'El Niño'. El centrocampista del Deportivo llegó al hospital a las 0.15 y lo abandonó a las 0.30. Muy afectado, Bergantiños confesó que "en el campo estaba rezando para recuperara la consciencia lo antes posible. Se oían ruidos, porque le costaba respirar".

El jugador del Deportivo desveló en 'El Partidazo' de Cope que "cuando Gabi levantó el pulgar sentí un alivio inmenso. El choque es con la cabeza. Yo también tengo un chichón". "Le pedí perdón y le expliqué que fui noble al balón", añadió, antes de señalar que fue el propio delantero del Atlético el que intentó animarle a él.