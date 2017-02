Isco y Morata reivindican la titularidad

«Seguro que Isco y Morata se merecen más minutos. Cambiaron el partido en Villarreal, pero vamos a necesitar a todos los jugadores hasta el final». Con una sonrisa de oreja a oreja y sin alzar la voz, como si la polémica no fuera con él, Zinedine Zidane despachó así a la pregunta que le realizó un periodista y que se hace gran parte del madridismo acerca de si estos dos jugadores se ha hecho acreedores a un hueco en el once tipo del Real Madrid.

Además de la polémica por ese penalti clave que señaló el extremeño Gil Manzano por mano de Bruno, de los dimes y diretes entre Sergio Ramos y Gerard Piqué, de las lagunas defensivas del Real Madrid y del gran hacer del Villarreal hasta que le encerró una heroica reacción de campeonato de su adversario, el día después del choque del Estadio de La Cerámica reaviva el debate sobre la gestión que hace de su plantilla el técnico madridista. Y más ahora que tiene a todos disponibles, salvo Danilo y Varane.

A pesar de que las tres derrotas de los blancos este curso se produjeron con Casemiro, Kroos y Modric como titulares y de que con Isco y Morata el Real Madrid no ha perdido en Liga, Zidane se mantiene fiel a su ideario en los partidos clave. De ahí el descontento de estos dos jugadores españoles que charlaron hace menos de una semana en el banquillo de Mestalla, donde no actuaron ni un minuto, y que ante el Villarreal salieron al rescate. Ambos desean más minutos y, sobre todo, de más calidad. Y los dos están dispuestos a escuchar ofertas en verano si de aquí al final de curso Zidane no les hace sentirse más protagonistas. Isco, que percibe actualmente 2,5 millones por temporada, rechazó semanas atrás una oferta de renovación y se deja querer.

«Deseo ser titular en el Real Madrid, pero si aquí no puedo, no tendría problema en buscar una salida. La carrera de un jugador es corta y es mi futuro lo que está en juego», dijo Isco tras el choque ante el Espanyol de hace un par de jornadas. Termina contrato en junio de 2018 y pretendientes no le faltan. Encandila a los culés, conocedores de que el Barça era su equipo favorito de niño, el Manchester City de Guardiola le tiene en sus preferidos y también el Chelsea de Antonio Conte y el Tottenham de Mauricio Pochettino le valoran. En Italia, la Juventus de Massimiliano Allegri pujaría por él.

Morata, repescado este verano por 30 millones y con contrato en vigor hasta 2021, goza de un gran cartel en Italia, ya que cumplió con creces en la Juventus, y también en la Premier. El Chelsea piensa en el ariete madrileño como opción para suplir a Diego Costa, si al final el brasileño se marcha al fútbol chino.

Ambos encuentran motivos para levantar la voz. Isco, presente en 25 partidos entre todas las competiciones este curso, acumula 1.388 minutos y cinco goles y es el decimotercer jugador más utilizado de la plantilla. Menos apariciones que en las campañas precedentes.

De más a menos

En su primer año fue el noveno jugador de campo más empleado y sumó 3.158 minutos en 53 encuentros con Carlo Ancelotti. En el segundo participó también en 53 partidos, para un total de 3.763 minutos. Ya en el pasado ejercicio Isco apareció menos en el campo con Rafa Benítez y Zinedine Zidane. Disputó 2.627 minutos en 43 choques oficiales pero, incluso así, fue el séptimo jugador con más minutos.

En Villarreal, Isco fue clave para la remontada. Salió a los 58 minutos, cuando pintaba mal la situación, pero fue el faro que guió a su equipo hacia la victoria. Participó en dos de los tres goles, el de Bale y el de Morata. En el del galés dio el pase que habilitó a Dani Carvajal, cuyo centro cabeceó Gareth. Y en el tecero se tiró al césped en plan Casemiro para robarle el balón a Samu Castillejo y propiciar la contra. Sin el ancla brasileño en el campo, con Isco y ya con todo perdido, el Madrid se desató.

Por su parte, el delantero internacional español solo lleva 333 minutos en 2017, pero ha marcado tres goles y en Liga ya es el segundo máximo realizador del equipo con ocho dianas igualando así su mejor registro con Ancelotti y en la 'Vecchia Signora'. En lo que va de campaña liguera, Morata sólo ha disfrutado de 741 minutos en 16 partidos, siete de ellos como titular, y es el decimosexto jugador de la plantilla en el escalafón de presencias. Con una diana cada 94 minutos, es el jugador más efectivo del equipo blanco y el que más goles anota de la Liga saliendo desde el banquillo (4), junto a los sevillistas Iborra y Sarabia.

Karim Benzema, el delantero titularísimo para Zidane, ha conseguido sólo cinco goles en 1.206 minutos en este torneo de la regularidad. Sus anotaciones le han dado tres puntos al Madrid, mientras que los ocho goles de Morata valen ocho puntos. En asistencias, los dos han ofrecido tres. El fútbol no se debe regir sólo por números y estadísticas, pero Isco y Morata golpean la puerta de la titularidad.