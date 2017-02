Asenjo ya piensa en la recuperación

El guardameta Andrés Fernández saltó el pasado domingo al campo de La Cerámica, donde se disputaba el choque entre el Villarreal y el Real Madrid, en el minuto 34, cuando Sergio Asenjo pidió el cambio. Minutos antes, había realizado un salto ante un remate de Benzema y al caer la rodilla izquierda no apoyó bien en el césped. En ese preciso instante, el palentino puso punto y final a la temporada.

Asenjo llamó al cuerpo médico del Villarreal en cuanto notó que su rodilla había perdido estabilidad. Tras la primera exploración, el meta decidió continuar defendiendo la portería amarilla. Pero, al poco tiempo, pidió el cambio y abandonó el campo cabizbajo, pensando que podría tardar muchos meses en volver a pisarlo.

El meta dejó el terreno de juego para acudir directamente al hospital Rey Don Jaime de Castellón, donde se confirmaron los peores presagios, que sufría una rotura en el ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda. El cancerbero decía adiós a la temporada, la mejor hasta el momento del palentino, que debutó el pasado verano con la selección absoluta ante Bosnia.

Mensaje en Twitter

Ayer por la mañana colgaba un vídeo en su cuenta de Twitter agradeciendo los mensajes de apoyo y demostrando, una vez más, la fuerza y la entereza de este deportista. «Solo quería dar las gracias a todos vosotros por los mensajes de apoyo y de ánimo que he recibido durante toda la noche. Voy a intentar no defraudaros a ninguno de vosotros saliendo una vez más de esta lesión», argumenta. «Estoy contando las horas para que la operación se lleve a cabo y pueda desde el día uno empezar a trabajar y volver a demostrar que se puede salir una vez más», concluye.

La lesión del meta palentino, ‘un palo’ para todo el Villarreal Fran Escribá, técnico del Villarreal, reconocía el revés que es para todo el equipo la lesión de Asenjo. «Es muy duro para el grupo perder a un jugador como Sergio, ya que su fuerza es muy importante», señaló. Por su parte, Jaume Costa explicaba que era «un gran palo para todos, pero sobre todo para él, que ya estaba bien y que ahora debe volver a empezar», mientras que Bruno Soriano explicó que Asenjo es muy importante para el equipo «por muchas cosas».

Por su parte, su amigo y exjugador del Deportivo Palencia, Iván Cabezudo, corroboraba lo dicho anteriormente por Asenjo. «He hablado con él y se encuentra bien», afirma. «Sí, sí, está perfectamente», agrega. Cabezudo no puede añadir más detalles, ya que desde el club no permiten hacer más declaraciones.

Desgraciadamente, el portero no es nuevo en esto de las recuperaciones de larga duración. Su primera lesión llegaba el 8 de mayo de 2010, cuando defendía la portería del Atlético de Madrid en El Molinón. No había pasado ni un año cuando se resintió de la lesión, esta vez en el Sánchez Pizjuán, con la camiseta del Málaga.

Y, siguiendo con la lista de fechas negras, la tercera llegó el 29 de abril de 2015 cuando, jugando ya con su actual equipo, el Villarreal, se enfrentaba al conjunto de Simeone. El palentino se rompió tres veces consecutivas el ligamento de la misma rodilla, la derecha. En esta ocasión, la lesión se produce por primera vez en su rodilla izquierda.

Hace unas semanas, Asenjo recordaba el calvario de estar meses y meses alejado del terreno de juego. «Son lesiones de larga duración y los días se hacen duros, pero siempre se tiene la ilusión de volver a ser el mismo y de demostrarme a mí mismo que podía rendir a un gran nivel», explicaba. «También nunca perdí la idea de que podía seguir siendo útil en mi equipo, en el Villarreal, y desde el trabajo y desde la ambición todo se logra superar finalmente», agregaba el meta.

El mundo del deporte se ha volcado con Sergio Asenjo, que no ha parado de recibir mensajes de apoyo y de ánimo desde aquel fatídico salto del domingo. El Atlético de Madrid, el Espanyol o su propio equipo, el Villarreal utilizaba Twitter para mostrar su malestar con este nuevo infortunio del palentino. «Otra vez. En la mejor temporada de su carrera. No hay derecho. NO HAY DERECHO», afirmaban desde el submarino amarillo. Anónimos, admiradores o porteros como Pepe Reina o Casillas han querido resaltar la fortaleza del meta.

Sergio Asenjo, que jugó hasta los quince años en el San Juanillo, militó en las categorías inferiores del Real Valladolid hasta que debutó con el conjunto blanquivioleta en Primera División el 12 de diciembre de 2007, con 18 años. El portero ha jugado 167 partidos de Primera División, defendiendo cuatro porterías distintas. Del Real Valladolid pasó a fichar por el Atlético de Madrid. También jugó cedido en el Málaga, para fichar, finalmente, por el Villarreal.