Roig: «Gil Manzano salió del estadio con bolsas del Real Madrid»

El triunfo del Real Madrid ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica estuvo salpicado de polémica. El segundo gol del equipo blanco llegó tras una mano en el área de Bruno Soriano que muchos entendieron como involuntaria pero que el árbitro del choque, Gil Manzano señaló como penalti. El presidente del Villarreal, Fernando Roig, indignado con el error del colegiado, reconoció que "no le he dicho nada a Gil Manzano. Él sabe lo que tiene que hacer. Un rebote no es mano, pero vosotros lo analizareis".

En lo que sí fue más allá fue a la hora de insinuar que podría haber habido algo raro en los vestuarios. En declaraciones a ‘El Partidazo’ de la Cadena Cope, Roig señaló que "Gil Manzano y sus asistentes han salido del estadio con bolsas del Real Madrid. Eso no está bien, me parece a mí".

Sobre la mano, insistió que "vosotros sabéis de esto. No le pega totalmente en la mano, sino en el hombro y el brazo. Viene de un compañero. Es un rebote. También ha tocado a un jugador del Madrid y yo creo que no era penalti. No sé si ve mejor el amarillo que el blanco. Eso nos ha matado el partido. Hemos llegado justos de fuerzas al final. Hay que aclarar si el rebote es penalti o no. Yo creo que no".