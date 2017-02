El Madrid abre la puerta a Navas y De Gea

Aunque Florentino Pérez aseguró este jueves que «todo el mundo está encantado con Keylor Navas», el portero costarricense del Real Madrid ya tiene la puerta abierta para abandonar este verano el club blanco, que volverá a pelear por el fichaje de David de Gea después de su frustrado traspaso el 31 de agosto de 2015. Dos años después de que el Real Madrid se quedase sin De Gea porque la documentación del Manchester United no llegó a tiempo a LaLiga, Florentino Pérez no renunciará a incorporar a partir de la próxima temporada al exguardameta del Atlético, con el también exrojiblanco Thibaut Courtois como segunda opción.

El día después de que el propio De Gea mostrase su compromiso con su club pero dejase en el aire su futuro e insistiese en que no hablará del Real Madrid, Florentino no desmintió la información del diario Marca que asegura que la operación para la compra del portero del United ya está en marcha, aunque el presidente blanco afirmó que de momento no se ha dado ningún paso para contratar al guardameta y que la entidad «no trabajará en ningún fichaje hasta que termine la temporada». «Alguien está enredando por ahí», comentó el mandatario madridista.

De Gea tiene en el Manchester United un acuerdo, a modo de cláusula de rescisión que no existe en Inglaterra, de 65 millones de euros, y José Mourinho, que comparte representante (Jorge Mendes) con el guardameta, no desea dejar escapar al portero. Sin embargo, el guardameta titular de la selección española también tiene como objetivo en su carrera defender la camiseta del Real Madrid y el acuerdo entre ambos clubes podría ser factible. «El futuro nadie lo sabe. Es futuro es el futuro. Estoy muy feliz aquí, en un gran club. En Inglaterra se disfruta mucho el fútbol. De ese tema no voy a hablar más. Quiero seguir concentrado con mi club», respondió el miércoles De Gea cuando se le preguntó por la posibilidad de fichar por el Real Madrid en un acto publicitario en Manchester.

Zinedine Zidane, satisfecho con Keylor Navas, y también con Kiko Casilla, no considera prioritario el fichaje de un portero, pero lógicamente, el entrenador francés no pondrá ningún impedimento a la incorporación de De Gea, por quien está obsesionado Florentino Pérez, con una espina clavada desde agosto de 2015. Entonces, el Madrid pactó con el United la compra de De Gea por 30 millones de euros y el traspaso de Navas al club inglés por 15 millones, según aseguró la entidad blanca, y dos años después Florentino Pérez podría llegar a pagar al menos 60 por el guardameta nacido en Madrid y criado en Illescas (Toledo) hace 26 años.

Pelea por tres títulos

De Gea tiene contrato con el United hasta 2019 e incluso se plantea hacer efectiva la cláusula que suele incluir a sus futbolista para una renovación unilateral de una temporada más, aunque la ampliación del compromiso no sería inconveniente para su regreso a Madrid. A la expectativa se mantiene Thibaut Courtois (24 años), que también acaba contrato con el Chelsea dentro de dos, ha rechazado renovar por el líder de la Premier y quiere volver a vivir en la capital de España según desvela a su círculo más cercano, y como tercera opción figura el jovencísimo Gianluigi Donnarumma (el día 25 cumple 18), portero del Milan y que condenó a la suplencia a Diego López durante su estancia enMilán. Pero por encima del belga y del italiano las preferencias están centradas en De Gea, a quien Florentino considera el cancerbero ideal para un puesto que esta temporada también ha sido objeto de críticas por la inseguridad que ha transmitido Keylor Navas tras la operación en el talón izquierdo a la que fue sometido en el pasado mes de junio.

«En este caso nadie ha hecho nada por De Gea», insistió Florentino Pérez, a quien no le convence Navas y que tras el ridículo del último día del cierre del mercado de 2015 prefiere moverse esta vez con prudencia para no poner en peligro la contratación del ex del Atlético de Madrid. Mientras tanto, con la Premier virtualmente descartada ya, De Gea y el United se encuentran inmersos en la lucha por tres competiciones (Liga Europa, FA Cup y Copa de la Liga, de la que ya son finalistas), también con el reto de ampliar su racha de 15 partidos sin perder en el campeonato liguero.

Con De Gea como baluarte fundamental en la portería de los ‘red devils’, Mourinho también ha activado una mejora en el contrato del guardameta, para ampliar su relación con el United y su sueldo, según anunció recientemente ‘The Sun’. Según este periódico sensacionalista, el United le ofrecería a De Gea ampliar la vinculación una temporada más, hasta 2020, y el portero pasaría a ser uno de los futbolistas mejor pagados de la Premier, con un salario que pasaría de 200.000 euros semanales a casi 230.000. «El club está buscando ejercer su opción para extender el acuerdo de David. Se le dará un aumento de sueldo. Él es uno de los mejores porteros del mundo desde hace varios años. No debería haber ningún problema, pero hay clubes que están tras él», ha reconocido un directivo ‘mancuniano’. Frente al interés de Florentino habrá que ver si esta vez el Manchester United podrá retener a De Gea.