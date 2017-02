Sergio Asenjo: «Para mí, poder ir con la selección es lo máximo»

El guardameta palentino del Villarreal, Sergio Asenjo, está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera deportiva. Los números le sonríen dentro de los terrenos de juego. El pasado fin de semana lograba dejar su portería a cero en el siempre difícil campo del Sevilla y sigue siendo el portero menos goleado de Primera División esta temporada, con solo catorce goles en veintiún partidos disputados.

Los momentos más duros que ha vivido el portero palentino ya quedaron atrás, con las tres lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera profesional en las rodillas. La última que sufrió, en abril de 2015, lo mantuvo más de seis meses alejado de los terrenos de juego y puso fin a una gran temporada. Ya va siendo poco a poco un habitual en las concentraciones amistosas de la selección española, llegando a debutar con la absoluta el pasado verano ante Bosnia. Seguir mejorando y creciendo como jugador es su meta, tanto en el Villarreal como con la camiseta de España.

-Firmó usted una gran actuación ante el Sevilla el pasado fin de semana en el Sánchez-Pizjuán...

-La verdad es que fuimos a un campo muy complicado donde pocos equipos consiguen sacar puntos e hicimos un partido muy serio y estuvimos muy concentrados. El gran trabajo del equipo hizo que sacásemos un punto de allí.

-¿Cree que está haciendo la mejor temporada de su vida?

-Bueno, no lo sé. Justo antes de la última lesión me encontraba en un gran momento también, venía de la selección. Y bueno este año pasado tuvo que ser obligatoriamente más de transición para recuperarme de la lesión y, poco a poco, me estaban saliendo bien las cosas y me encuentro en un momento muy bueno y estoy ayudando al equipo todo lo posible.

-¿Se podría decir que está usted ya al cien por cien de su nivel?

-Bueno la verdad es que el año pasado ya terminé la temporada jugando unos partidos a un gran nivel, y este año partiendo de cero con el resto del equipo desde el principio pues el estado de forma ha sido el ideal. Va todo muy bien porque además tengo la confianza del entrenador y la confianza del club y me encuentro muy bien

-¿Cómo de difícil es salir de una larga lesión que ya había sufrido anteriormente?

-Es muy complicado porque además son lesiones de larga duración y los días se hacen duros, pero siempre se tiene la ilusión de volver a ser el mismo y de demostrare a mí mismo que podía rendir a un gran nivel. También nunca perdí la idea de que podía seguir siendo útil en mi equipo, en el Villarreal, y desde el trabajo y desde la ambición todo se logra superar finalmente.

«Los palentinos ya sabemos cómo nos llamamos» La crónica del partido del Villarreal ante el Sevilla del diario As también llegó al móvil de Sergio Asenjo (el periodista pidió después disculpas por Twitter). Y es que el gentilicio mal escrito del palentino Asenjo, llamado erróneamente «palenciano», ha dado la vuelta a todas las redes sociales de Palencia y provincia. «Ya me ha pasado alguna vez más, pero es algo a lo que no hay que darle mucha importancia porque los palentinos ya sabemos cómo nos llamamos», señaló. «Y lo de decir Palencia con P pues me ha pasado toda la vida, pero hay que convivir con ello», dijo.

-¿Qué objetivo tiene actualmente en mente?

-Mi objetivo es seguir jugando cada jornada, cada domingo, lograr mantenerme en este estado de forma. Y la selección ahí está, pero lo más importante para mi día a día es rendir cada domingo a un gran nivel con el equipo.

-Debutó el pasado verano con la selección absoluta ante Bosnia. ¿Su sueño sigue siendo jugar con España en algún campeonato internacional?

-Sí, por supuesto que sí. Para todo jugador español poder ir a un campeonato internacional con tu país es lo máximo y bueno sí que es verdad que a eso aspiro, pero lo que tengo que hacer ahora mismo es seguir trabajando y poner todo de mi parte para que eso se pueda cumplir algún día.

-Esta temporada lleva usted muchas jornadas liderando el Trofeo Zamora...

-Normalmente ese trofeo lo lideran los porteros de los equipos más grandes y para mí es un orgullo poder estar ahí. Si que es verdad que de momento es anecdótico porque aún quedan muchos partidos por delante pero ese trofeo habla del trabajo del equipo y del nivel de todos mis compañeros.

-¿Ese trofeo es un premio para el trabajo de todo el equipo?

-Sí, por supuesto que sí. Un portero él solo no puede hacer todo ese trabajo que se hace en el campo y mis compañeros se sacrifican cada domingo para ponerme las cosas más fáciles.

-Después del gran trabajo que está realizando esta temporada bajo los palos, ¿le están lloviendo las ofertas?

-Yo me centro en mi trabajo en el Villarreal. Acabo de renovar hasta 2022 con el club, que han apostado muy fuerte por mí y lo que quiero es seguir creciendo en este club, que me lo ha dado todo después de temporadas complicadas apostaron fuerte por mí y aquí soy muy feliz. Estoy viviendo un momento impresionante y ojalá sigamos todos juntos mucho tiempo en el Villarreal.

-Hace unas semanas que la página web miotraliga.com señalaba que el Real Madrid podría estar interesado en usted, ¿es cierta esa información?

-A mí no me ha llegado nada. Sí que es verdad que cuando haces las cosas bien pues pueden preguntar por ti, pero en este caso y a mitad de temporada ningún equipo piensa en lo que pase después del verano, y si eso fuese así es porque las cosas se están haciendo muy bien y orgulloso de ello.