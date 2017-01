Zidane: «Estoy jodido por las lesiones»

Zinedine Zidane valoró el encuentro ante el Málaga e hizo hincapié en los problemas físicos que han estado aquejando al Real Madrid y que se han cobrado una nueva 'víctima' en la figura de Marcelo: «Estoy un poco jodido con las lesiones. Tenemos muchos partidos, mi estado de ánimo es un poco jodido y ya está. Tenemos muchos partidos importantes aún. Modric es una molestia, Marcelo es un poco más complicado pero vamos a verlo este domingo con la resonancia. Me preocupa que haya muchos jugadores rotos. Yo creo que es la exigencia, necesitamos tranquilidad».

También destacó que Danilo no dispuso de minutos, ni de inicio ni tras la lesión de Marcelo, debido a unas molestias: «No podía jugar. Estaba en el banquillo pero después de lesionarse Marcelo no voy a tirar de él que tenía molestias. Él quería pero al final no es bueno. El Castilla no estaba y tenía que buscar más abajo, en el juvenil A. Es verdad que no está bien, pero las circunstancias han sido así. Entre Danilo con molestias y uno del Castilla prefiero meter a uno del Castilla. Estábamos con uno menos. Lucas no me gusta, no es lateral, pero lo ha hecho muy bien, aunque no es su posición».

'Zizou' se pronunció también acerca de la sequía de los delanteros y la capacidad goleadora de Sergio Ramos, que ya es el segundo máximo artillero del equipo: «Hay que tener paciencia. No sé cuántos goles han hecho Karim y Cristiano últimamente, pero no estoy preocupado por eso. Sabemos lo que nos puede dar Sergio a balón parado, ha marcado dos veces y estoy contento por eso».

Por último, el preparador blanco valoró la situación de su equipo y el partido ante el Málaga: «Empezamos bien, con ocasiones, pero no marcamos todas las que tuvimos. Después del partido estoy contento porque sumamos, con la dificultad que hemos tenido. Nos cuesta meter goles y el rival cuando llega nos hace daño. Así que calma y tenemos que descansar otra vez. Queremos llegar hasta el final y ganar cosas. El hecho de que seamos primeros ahora es para felicitar a todos, no es fácil y lo hemos hecho, ahora hay que volver a nuestro nivel. Yo entiendo a la gente porque es un público que quiere más de su equipo, pero a veces cuando tienes dificultades necesitamos que nos ayuden y que estén detrás de nosotros. No les voy a criticar, pagan su entrada y quieren más del equipo, pero el jugador necesita cariño a veces. Y el entrenador, también».