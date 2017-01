En directo, desde el Santiago Bernabéu

Las casualidades del destino hacen que Zinedine Zidane y el 'Gato' Romero, entrenadores del Real Madrid y el Málaga, respectivamente, crucen de nuevo este sábado sus caminos en el Santiago Bernabéu. El precedente no es muy halagüeño para los blancos, ya que cuando ambos eran futbolistas los costasoleños arrancaron un valioso empate en Chamartín, gracias a un gol de Fernando Sanz, hijo del expresidente merengue Lorenzo Sanz. Ese día, el 8 de septiembre de 2001, fue clave el marcaje que el medio uruguayo le realizó al astro francés, quien jugaba su segundo partido de Liga con los 'galácticos' tras haber debutado en Mestalla.

Romero fue la sombra de Zidane. Fue el marcador que eligió el entonces técnico malaguista, Joaquín Peiró, para intentar anular a la estrella marsellesa. En un salto entre ambos al borde del descanso, 'Zizou' soltó el brazo y le provocó al 'Gato' un aparatoso corte en el rostro que no le impidió disputar los 90 minutos. El empate fue un acontecimiento para un equipo andaluz que jamás ha logrado vencer en el Bernabéu y viene de cosechar dos derrotas seguidas desde que Romero reemplazó a Juande Ramos.

«Recuerdo que aquél fue un partido muy bonito. Era mi segundo encuentro en España y empatamos a uno con ese gol de Fernando Sanz», recordó con «mucha alegría» este viernes Romero, para quien «enfrentarse a un histórico como Zidane es un reto para cualquier entrenador». La receta del éxito, a su juicio, es la misma que hade 15 años. «Hay que salir sin el temor a jugar contra un grande y plantarle cara. Disfrutar del ambiente como si fuera una final», insiste Romero, convencido de que si el Celta tuvo la posibilidad de ganar en Copa, su Málaga también puede hacerlo en Liga.

Tras dos derrotas consecutivas después de 40 partidos invicto, a Zidane no se le preguntó lógicamente por ese antecedente sino por lo que le ocurre a su equipo, el bajo estado forma de Cristiano Ronaldo y el nivel de Danilo, de los que hizo una defensa a ultranza. «Lo mejor es que ya tenemos otro partido para cambiar la dinámica después de dos derrotas. Hemos tenido poca recuperación pero estamos preparados para hacer el máximo desde el principio ante un equipo bien organizado como el Málaga», explicó Zidane en Valdebebas. No lo dijo pero recuerda que el curso pasado, el rocoso equipo de Javi Gracia cosechó dos empates ante el Real Madrid, el primero aún con Rafa Benítez de técnico.

«Me encanta Danilo y ya está»

Aunque el astro portugués no está bien, lleva nueve tantos menos que la campaña pasada y firma su segundo peor promedio goleador (0,81 por encuentro) a estas alturas desde que está en el Real Madrid, Zidane no alberga la más mínima duda sobre Cristiano. «Siempre va a recibir críticas, cuando no marca, cuando juega en una posición diferente... Pero él está acostumbrado a todo esto y siempre va a ser el jugador que marque la diferencia en este equipo. Está bien, pero yo también fui futbolista y a veces no jugué tan bien. ¿Y qué?, se preguntó el técnico galo, quien situará al luso por la izquierda, no de '9'.

«Nada preocupado» y encantado de convivir con la presión porque entiende que es la que le hace «crecer cada día», Zidane sí mostró inquietud por lo que está ocurriendo con Danilo, quien no justifica los 30 millones que costó su fichaje del Oporto, es discutido por crítica y afición y debe suplir al lesionado Carvajal durante un mes, salvo que Nacho o Lucas Vázquez actuasen en esa demarcación. «Es más injusto todo lo que se dice y escribe sobre él, que lo que muestran los aficionados. Danilo un gran profesional que se entrega al máximo. Yo le veo bien aunque claro que puede mejorar, como todos. Lo más importante es que tiene el apoyo de los jugadores y del entrenador. Estoy no al 100% sino al 1.000 con Danilo; es un jugador que me encanta y ya está», zanjó Zidane, que sigue sin poder contar con James, Pepe y Bale.

Con casi tres goles de media por partido en casa y único equipo invicto como local esta campaña, el Real Madrid es indiscutible favorito para vencer y alzarse con el título honorífico de campeón de invierno. No le gana el Málaga desde el 22 de diciembre de 2012. Fue un 3-2 en La Rosaleda, cuando Mourinho puso a Adán en lugar de Iker Casillas y su equipo fue superado por el de Manuel Pellegrini.