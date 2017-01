Sampaoli: «Encontramos un triunfo merecido»

Uno de los triunfadores del partido fue, sin duda, Jorge Sampaoli. El técnico del Sevilla pasó por los micrófonos de Movistar+ al término del choque y lo primero que hizo fue destacar la importancia de la victoria: «Ganarle al primero, estar a un punto, la valentía con la que jugó el equipo... Esto nos tiene que dar un impulso para seguir así. Creo que encontramos un triunfo merecido.»

Eso sí, admitió que no esperaba el sistema de Zidane con tres centrales. «La línea de tres me sorprendió. A nosotros, quitar un central y jugar con cuatro atrás nos permitía generar superioridad en el mediocampo. Su esquema nos sorprendió y tuvimos que modificar nuestro planteamiento», confesó.

Sampaoli no dudó en alabar a N'Zonzi, probablemente el sevillista más destacado ante el Real Madrid: «El partido de N'Zonzi ha sido increíble. Si venía muy bien, esto ya realmente muestra lo que está creciendo este jugador. Fue un pulpo».

Respecto a la posibilidad de pelear por la Liga, el argentino no quiso mojarse: «Tenemos que seguir así, con ilusión, haciendo ver que cada partido será una dificultad. Debemos aprovechar este estímulo para seguir creciendo y mejorando».

Jovetic, de dulce

Alguien que no olvidará nunca este partido es Stevan Jovetic. El delantero montenegrino, flamante fichaje del Sevilla, ha vivido una semana de ensueño. Primero, el día de su debut, marcó frente al Real Madrid en Copa, y ahora en Liga firmó el 2-1 definitivo de su equipo. «No podía imaginar un comienzo mejor. Me va a significar mucho. Llegué el martes y ya ha pasado todo esto. El míster me da mucha confianza, todos mis compañeros me han felicitado. Soy muy feliz», admitió al término del choque.

Además, se mostró ambicioso respecto a las opciones de su equipo: «Yo quiero hacerlo lo mejor posible para el Sevilla, hacer todo lo necesario para llegar lejos en Liga y en Champions. Tenemos buen equipo para estar entre los tres primeros».