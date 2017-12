Jornada 6 El empate le bastará al Athletic en Ucrania El equipo de Ziganda afronta un partido vital contra el Zorya, al que sólo le vale ganar para seguir en la Liga Europa AMADOR GÓMEZ Jueves, 7 diciembre 2017, 07:33

Un empate en la fría Lviv contra el Zorya le bastará este jueves al Athletic para pasar a los dieciseisavos de final de la Liga Europa por tercera temporada consecutiva. En un partido vital, el equipo vizcaíno podría incluso acabar primero de grupo si consigue ganar al Zorya y el Östersund sueco, ya clasificado, no derrota en Berlín al eliminado Hertha. El Athletic tiene ahora la oportunidad de vengarse del conjunto ucraniano. El Zorya le endosó la primera y única derrota europea del curso (0-1 en San Mamés) para complicar la trayectoria continental del equipo de José Ángel Ziganda y dejar en el aire su continuidad hasta la última jornada de la fase de grupos. Mientras el Athletic está a un punto de las eliminatorias directas, al Zorya sólo le vale ganar para alcanzar los dieciseisavos.

En otro encuentro decisivo para Ziganda, el técnico navarro podrá casi repetir el once que empató el pasado sábado frente al Real Madrid en San Mamés, con la baja del lesionado Iturraspe, Iago Herrerín en lugar de Kepa en la portería y el regreso al centro de la defensa de Laporte, que estaba sancionado para enfrentarse a los blancos. De nuevo con Raúl García y Aduriz como pareja de ataque, a quienes «hay que vigilar bien», según reconoció este miércoles el técnico del Zorya, Yuriy Vernydub. «Espero a un Athletic que intentará dominar y ellos son dos grandes rematadores a los que no hay que dar espacios», advirtió el entrenador del conjunto ucraniano respecto al navarro y al guipuzcoano.

En las bandas del medio campo volverán a estar Williams y Susaeta, «dos jugadores con desequilibrio y clase», según el técnico de un rival que de los diez últimos partidos europeos como local sólo ha conseguido ganar tres. El Athletic, sin embargo, tras la inesperada derrota sufrida precisamente en la segunda jornada y, aunque con muchísimo sufrimiento, no ha perdido ninguno de sus tres últimos encuentros en el continente (2-2 en terreno del Östersund, 1-0 en San Mamés ante el mismo rival sueco y 3-2 en campo bilbaíno contra el Hertha de Berlín, con un gol de Williams en el minuto 82).

Entre medias, el varapalo de la eliminación copera ante el Formentera, aunque según Ziganda, «lo hecho, hecho está». «No hay que pensar en lo que nos ocurrió en la Copa. Tenemos toda la ilusión del mundo por clasificarnos en la Liga Europa. No podemos estar contentos con los resultados, pero este equipo siempre quiere y no se rinde nunca», afirmó este miércoles el técnico del Athletic, que ve a su equipo «comprometido con el club y con lo que representa» para no fracasar también en la fase de grupos del segundo torneo continental.

Alineaciones probables:

Athletic: Iago Herrerín, De Marcos, Unai Núñez, Laporte, Balenziaga, Williams, San José, Mikel Rico, Susaeta, Raúl García y Aduriz.

Zorya Luhansk: Lunin, Kabaev, Sukhotsky, Gordienko, Grechynskin, Svatok, Gromov, Babenko, Kharatin, Karavaev y Lunyov.

Árbitro: Ruddy Buquet (Francia).

Estado y horario: Arena Lviv. 21:05 h. (beIN Sports).