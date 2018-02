Dieciseisavos | Vuelta Fallece un ertzaina en la batalla campal entre ultras del Athletic y el Spartak 00:51 Agentes de la brigada móvil de la Ertzaintza atienden al compañero que posteriormente falleció en el hospital. / Foto: Luis Tejido (Efe) | Vídeo: Atlas El agente sufrió un infarto durante los incidentes producidos a la llegada de la afición rusa a San Mamés RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Bilbao Viernes, 23 febrero 2018, 02:12

El fútbol vuelve a ser un lugar en el que los violentos provocan el caos e incluso la muerte. Se preveían incidentes en Bilbao por la presencia de ultras violentos entre los seguidores rusos y, lamentablemente, sucedieron. Un agente de la Ertzaintza de la brigada móvil (antidisturbios de la policia vasca) e identificado como I.A., de Ermua y de la 12ª promoción, falleció en el Hospital de Basurto de un infarto tras una batalla campal sucedida dos horas antes del inicio del encuentro.

El agente -que no presentaba «ningún tipo de traumatismo»- no logró reponerse de la parada cardiorrespiratoria sufrida en los aledaños de San Mamés, después de una jornada en la que hubo algunos colegios que se vaciaron para evitar que los niños sufrieran problemas, calles cortadas e incluso bares cerrados por la recomendación policial de no servir botellas ni vasos de vidrio. Bilbao fue este jueves una ciudad extraña, con un despliegue policial de otras épocas (500 ertzainas, 100 policías municipales y 200 vigilantes privados).

Parte médico del hospital de Basurto - Un agente de la Ertzaintza que ha ingresado con parada cardiorrespiratoria previo intento de reanimación durante más de una hora. No presenta ningún tipo de traumatismo. - Un varón con Traumatismo Cráneo Encefálico y herida por scalp en el cráneo que se sutura. En contra del criterio médico se va de alta voluntaria. - Un paciente de nacionalidad rusa con Traumatismo Cráneo Encefálico leve que permanece en evolución. - Un paciente de nacionalidad rusa con una traumatismo en un brazo con factura de de olecranon que no quiere ser ingresado y se da de alta para ser tratado en su país de origen. - Asimismo, tres pacientes permanecen en Urgencias pendientes de diversas pruebas por traumatismos.

Este 22 de febrero pasa a ser un día muy triste en Bilbao, que habitualmente se emociona cuando el Athletic compite en Europa. La calle Licenciado Poza se llena de gente que acude después de trabajar a disfrutar de su equipo mientras toma algo con sus amigos camino de San Mamés. El club, pese al cambio de ubicación de La Catedral, ayudó con buen criterio a mantener el ritual de tener un referente visual del estadio. Este jueves se podía ver en el videomarcador, ese que ha sustituido al antiguo escudo, una fotografía de Forges, famoso hincha rojiblanco o de alguna de sus viñetas. Una hora antes del inicio del duelo con el Spartak apenas había gente en la famosa calle. No por el frío, sino por el pánico a los incidentes.

Allí cerca, en la explanada de San Mamés (la zona de la facultad de ingenieros de la UPV y las instalaciones de ETB), estaban, aparentemente, controlados los violentos rusos. La Ertzaintza requisó barras de hierro, puños americanos y barras extensibles a esos ultras que apenas representaban un tercio de los aficionados presentes después en el estadio. Los sonidos de sirenas empezaron a atronar después de que comenzaran los incidentes originados, según la Policía, cuando uno de los seguidores rusos arrojó una botella a un grupo de aficionados del Athletic.

Petardos, cohetes y bengalas

A partir de ahí todo estalló y comenzaron los golpes, cargas policiales de una Ertzaintza que había escoltado a los hinchas rusos. En cuanto se produjeron las peleas, los 'beltzas' golpearon a ambos lados, ya que algunos con camisetas rojiblancas lanzaban petardos, cohetes y bengalas a los que iban a entrar en la zona delimitada para la afición visitante. Contenedores cruzados y objetos de todo tipo (botellas, bolas de golf, palos) volando por los aires.

«Condolencias a la familia del fallecido. Estamos avisados pero por desgracia suceden estas cosas que hay que cortar de raíz como sea» cuco Ziganda

«Sabíamos que iban a traer gente peligrosa. No podemos hacer nada pero es lamentable que sucedan estas cosas en el fútbol» mikel etxeita

Hubo menos heridos de los previsibles. Uno de ellos fue el agente de la Ertzaintza que luego falleció, además de otras tres personas atendidas por los sanitarios en los disturbios. Al menos cinco personas fueron detenidas por participar en los incidentes. En el partido, donde 200 guardias jurado vigilaban el córner con los aficionados rusos no VIP, hubo un momento de tensión. Fue nada más comenzar la segunda mitad cuando se encendieron bengalas en la zona donde estaban los ultras dentro del grueso de hinchas visitantes. El estadio comenzó a silbar, con las personas ajenas al juego.