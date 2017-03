Iago Aspas hace el segundo y sella el pase para el Celta

Si algo demostró el Krasnodar en la ida de los octavos de final de la Europa League es que no es un rival fácil, pese a no tener un gran renombre. Los rusos intimidaron a los vigueses con un fútbol parsimonioso y tranquilo, aunque mezclado en determinados momentos con grandes dosis de contragolpe y juego a ras de césped duro. Esta forma de enfrentarse a las circunstancias en Balaídos debe hacer pensar a los hombres de Berizzo, que confía ciegamente en sus profesionales y espera que no haya relajación pese al 2-1 que llevan de casa.

«Esperamos regresar sonrientes de Rusia», aseveró este miércoles el preparador argentino. Porque esa victoria por la mínima, lograda sobre la bocina por Beauvue, es un arma de doble filo. ¿Salir a por la victoria o acomodarse atrás con el empate? Es la dialéctica a la que se enfrentan todos los técnicos en circunstancias similares. Un tanto ruso manda para casa con la ilusión perdida a los gallegos. Ahí está la esencia de la realidad de un duelo que no será nada sencillo. Al Krasnodar ir de víctima siempre le ha ido bien hasta ahora. No cambiarán su postura de dejar el balón al rival y esperar su oportunidad, porque saben que la van a tener. Sólo precisan de una bala, mientras sea la idónea.

El equipo del sur de Rusia, pese a no haber podido contar con su goleador estrella desde hace una semana, sigue dando de qué hablar en la primera división de su país. Se encuentra cerca del segundo y el tercero, en una cuarta posición privilegiada para que sea suficiente como para ser tenido en cuenta en la Europa League. Una competición que ha sido en los últimos años de monopolio para los equipos españoles y el cuadro celeste quiere también un pedazo de la deliciosa tarta. Rusia está demasiado lejos para poder tener el aliento de toda una afición entregada. Empero, ese empuje se notará a kilómetros de distancia. Vigo sabe que es una noche única. Uno de esos momentos que parecían olvidados tras pasar por el desierto del olvido por malas gestiones y que ahora regresan.

Jugadores como Aspas, canterano y que siente el color celeste como el que más, sueña despierto cada día de la semana. En la Liga el cuadro dirigido por Berizzo está más en tierra de nadie que cerca de unos objetivos europeos. Por ello sólo queda la Europa League. A un paso están los cuartos de final. A partir de ahí sólo queda la esperanza y la suerte. Dos componentes que van unidos a la lucha. De esto último por Vigo seguro que no faltará.

Árbitro: Ruddy Buquet (Francés).

Estadio y horario: Estadio de Krasnodar. 19:00 h. (beIN).