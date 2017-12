Champions League Zidane: «Quedan seis meses, ¡cuidado con Cristiano!» Zinedine Zidane, durante el entrenamiento. / Afp El técnico del Real Madrid avisa que «estamos a mitad de camino» y que el gol es «cuestión de rachas» JAVIER VARELA Madrid Martes, 5 diciembre 2017, 13:59

Zinedine Zidane no varió su eterna sonrisa ante los medios de comunicación pero sí torció el gesto ante alguna pregunta y se mostró más desafiante que de costumbre. La situación en la Liga, a 8 puntos del Barcelona, y la falta de gol en los últimos partidos, sobre todo de sus dos delanteros, Benzema y Cristiano, ha provocado las primeras críticas hacia el juego del Real Madrid, al técnico francés y a sus decisiones desde el banquillo. ''No me molestan las críticas ni lo que digan porque no lo puedo cambiar'', reconocía el entrenador del equipo blanco. ''Es parte de nuestro trabajo y cuando las cosas van bien, todo va bien, pero cuando las cosas no funcionan… Nuestro trabajo es lo que nos va a ayudar a salir de esta situación en a Liga y con la falta de gol. Es inevitable que la gente hable'', añadió antes de lanzar un aviso a navegantes: ''Vamos a seguir y vamos a estar hasta el final seguro''.

Y la falta de gol en la Liga se focaliza, fundamentalmente, en Cristiano Ronaldo. ''Es tan grande y ha acostumbrado a tantos goles que es normal que ahora que no le salen la gente opine, pero la gente del Real Madrid, los madridistas y los que nos quieren saben lo que está haciendo''. Además, Zidane señaló que Cristiano ''lo intenta hasta que llegue y estamos a mitad de camino y faltan seis meses''. ''¡Cuidado con Cristiano! '', lanzó a modo de desafío. Y si Cristiano parece enfadado con el gol, el equipo no está mucho mejor, pero Zidane sabe lo que hay que hacer para que esa dinámica cambie: ''Se trabaja y lo estamos trabajando, pero con trabajar no siempre se soluciona. Esto es el fútbol y hay rachas que tardan un poco, pero ante el Málaga, Las Palmas o el Apoel marcamos gol''. ''No lo estamos haciendo con regularidad pero vamos a seguir hasta que la encontremos'', confesó.

Zidane, en la misma línea tensa, no quiso valorar las palabras de Marcelino , técnico del Valencia, que aseguró que esta plantilla del Real Madrid es peor que la del año pasado y se limitó a decir un rotundo: ''Lo único que cada uno puede decir lo que quiera, como yo. No me importa''. Además, el entrenador francés del Real Madrid fue escueto al ser preguntado si el club ha pensado en acudir al mercado de invierno. ''No'', fue toda la respuesta que dijo el galo.

Más relajado se mostró al hablar de su equipo y al valorar el hecho de que muchos aficionados no entiendan que insista en que el equipo está bien y que es una cuestión de gol. ''Me repito mucho y me canso de decir siempre lo mismo porque hablo cada tres días. Veo al equipo bien. Tenemos que meter más goles porque la situación no es adecuada en la Liga. Estamos a 8 puntos y algo ha pasado en los resultados y los goles, pero estoy tranquilo porque esto va a cambiar tarde o temprano''. El francés mantuvo la misma línea que en los últimos días e insistió que ''en el juego estamos bien y digan lo que digan los de fuera veo cosas que la gente no ve. El madridismo, la gente que nos quiere, no se olvida de lo que ha hecho este equipo. Yo no me olvido. Los que no son del Madrid puede opinar o decir lo que quieran. La situación no es la mejor, pero no podemos tirar todo lo que estamos haciendo''.

Por último habló sobre la situación física de Gareth Bale, que tampoco estará ante el Borussia Dortmund y quién sabe si ante el Sevilla, el próximo sábado. Tampoco lo sabe Zidane: ''Ante el Sevilla vamos a ver si llega cuando entrene con nosotros, porque todavía no ha entrenado con nosotros. Primero debe entrenarse con nosotros, ver sus sensaciones y veremos''. Donde no faltará el galés será en el Mundial de Clubes que se disputa la próxima semana: ''Al Mundial va a ir seguro''.