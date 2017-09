Liga de Campeones | Fase de grupos Zidane: «Puede ser que nos falte un 9» Zinedine ZIdane, sonriente ante los medios. / Reuters El técnico francés reconoce que «me hubiera gustado que se quedara Morata, pero él quería jugar más y marcharse y lo respetamos» JAVIER VARELA Madrid Martes, 12 septiembre 2017, 14:36

Zinedine Zidane no pierde la sonrisa. Aunque el arranque liguero, con dos empates y una victoria, haya provocado alguna duda, el estreno en la Champions es motivo suficiente para estar feliz. "Estamos contentos de volver a jugar esta competición, en la que somos los campeones, pero todo empieza de cero. Sabemos que va a ser difícil", reconocía. Y es que si hay un equipo con la vitola de favorito para conquistar esta competición es el equipo blanco: "La presión de la Champions, de la Liga, de un amistoso… hay presión y estamos acostumbrados". Quizá por eso el técnico francés no quiere que se piense ya en levantar el título sin haber empezado a jugar. "Somos favoritos pero como muchos equipos. Que el Real Madrid sea favorito no va a cambiar y sabemos lo que tenemos que hacer para seguir adelante y empezar bien en esta Champions, porque para ganarla hay que empezar bien el primer partido. Sólo me interesa eso". Y el primer partido será ante el Apoel, "un rival con experiencia y que si tiene la posibilidad de hacer un buen partido lo va a hacer", avisaba Zidane.

Los dos empates ligueros en casa no han afectado ni al entrenador ni a la plantilla, como confesaba el galo: "El vestuario está bien. Nos pasó lo mismo el año pasado y no estamos preocupados. No podemos estar contentos con el resultado, sobre todo del último partido ante el Levante, pero esto es fútbol. No vamos a cambiar y a dejar de hacer nuestro trabajo". Además, Zidane quiso quitarle importancia a lo ocurrido: "No estamos preocupados de lo que ha pasado en la Liga porque durante una temporada vamos a tener resultados negativos". Y lanzó un mensaje optimista de cara al estreno en Champions: "Mañana vamos a intentar jugar mejor y ganar el partido".

La falta de gol parece haber sido una de las causas de estos dos pinchazos que han provocado las primeras críticas a Zidane. La ausencia de un delantero centro, más allá de Benzema –lesionado para un mes- y Borja Mayoral, parece haber dejado cojo al equipo blanco, algo que se achaca a la ausencia de fichajes en el mercado de verano: "Ahora no podemos hacer nada hasta enero. Me podéis preguntar dentro de cuatro meses, pero ahora no podemos cambiar nada". Eso sí, el francés reconocía que "cuando miraba antes a los jugadores que tenía, veía a Morata y Mariano y ahora miras y sólo tienes a Mayoral. Puedes pensar que falta un nueve y puede ser, pero al final no se ha podido", justificaba. Además, lanzó un dardo al ahora ‘9’ del Chelsea: "Me hubiera gustado que se quedara Morata, pero él quería jugar más y marcharse y lo respetamos. Al final no se ha podido conseguir otro jugador y no hay que darle más vuelta".

"Cristiano es un líder y un ganador"

Ahora toda la responsabilidad del gol recae sobre Mayoral, un jugador en el que cree mucho Zidane: "Es joven y tiene hambre". "Nada de lo que me dice la gente y los medios me molesta. Yo voy a hacer mi trabajo y lo voy a intentar hacer lo mejor posible", reivindicaba al ser preguntado que por qué no había convocado al canterano ante el Levante. "Con esta plantilla podemos hacer muchas cosas y vamos a tener muchos partidos. Lo que me interesa son mis jugadores y lo de fuera no va a cambiar lo que quiero hacer", se revolvía para defender su política de rotaciones. Además, reconoció que "si no tenemos un 9 como tal tenemos a Gareth, a Cristiano. Nos vamos a apañar con la gente que tenemos y lo vamos a hacer bien". "Mañana vas a ver quién va a jugar de nueve. A lo mejor es una opción nueva", dijo enigmático.

Uno de esos jugadores, Cristiano, volverá a jugar ante el Apoel después de no hacerlo desde el partido de ida de la Supercopa de España. "Cristiano está muy bien, muy concentrado en lo que tiene que hacer y muy contento de volver a jugar porque es lo que le mola", avisaba el técnico francés, que torció el gesto al preguntarle por una posible ‘Cristianodependencia’ del Real Madrid. "¿Sabes quién es Cristiano? Prefiero que esté siempre con nosotros porque no aporta sólo los goles. Cristiano es un líder y un ganador y transmite esto a todos los demás y cada vez que está con nosotros estamos contentos".

Flores a Ceballos

El técnico francés quiso destacar a Dani Ceballos, del que aseguró que "no le falta nada". Para Zidane "su sitio está aquí y está haciendo las cosas muy bien, pero acaba de llegar y esto tiene su tiempo. Jugó el otro día, entró en el partido y va a tener su papel como todos los demás". Además, pidió paciencia para los que ‘exigen’ más minutos para el futbolista andaluz: "Su papel será importante y no va a tener un papel secundario, pero todo lleva su tiempo. Estoy muy contento con lo que transmite a la plantilla y sobre todo a mí".

Por último, habló sobre la falta de concentración que ha demostrado el equipo en los primeros partidos ligueros. "Vamos a trabajar durante la semana para que no pase en el partido, pero es inevitable incluso trabajándolo… El fútbol es así", señalaba. "A veces para mejorar también tienes que fallar y es parte del fútbol. Vamos a intentar que no pase muchas veces", finalizó.