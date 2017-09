Liga de Campeones | Fase de grupos Morbo y reencuentros en el Metropolitano Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético. / EFE Diego Costa se convierte en protagonista sin jugar por su polémica salida del club inglés, donde está Courtois y por el que pasaron también Torres y Filipe RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 27 septiembre 2017, 06:03

El Atlético estrenará por todo lo alto su nuevo estadio ante el Chelsea, un equipo contra el que ha vivido varias alegrías continentales. Lo hace con la esperanza de que este sea el primero de 12 partidos de Champions League en el Wanda Metropolitano antes de la final del torneo el 1 de junio de 2019. Para ello, el cuadro de Simeone debería superar esta primera fase y después las tres rondas del KO esta campaña y repetir lo mismo la próxima, logrando una plaza en la ansiada final que se disputará dentro de 613 días en el nuevo coliseo rojiblanco, donde por ahora lleva dos triunfos y sin haber recibido un gol en 180 minutos.

«El Atlético merece conseguir una Champions este año o el año que viene o como sea. Lo tenemos que conseguir. Hemos llegado a dos finales y merecemos ganar la Champions», dice Thomas aireando el deseo de la caseta atlética.

Es un duelo entre dos de los mejores técnicos del mundo, que han formado sus equipos a imagen y semejanza. Los dos son enamorados del orden, la táctica y la seguridad defensiva en torno a su portero. En el Metropolitano se podrá ver a dos de los más destacados del planeta: Jan Oblak y Thibaut Courtois, que conquistó cuatro títulos como rojiblanco.

El Atlético nunca perdió en su casa frente a un equipo inglés en 11 partidos (ante Leicester, Chelsea, Liverpool, United, Bolton, Aston Villa y Derby County) obteniendo seis victorias y cinco empates. Y desde que está Simeone sólo cedió uno de sus 23 duelos como local en Champions (ante el Benfica), logrando 18 triunfos y cuatro empates, en gran medida porque en 17 de esos encuentros no recibió un gol.

Sin pólvora en Roma

Tampoco encajó en Roma, donde obtuvo un 0-0 tras marrar una decena de oportunidades de gol, y ahora el cuadro capitalino espera lograr una victoria para colocarse líder del grupo C a costa de un Chelsea al que arrasó en la final de la Supercopa de 2012 en Mónaco y al que arrebató una plaza en la final de Lisboa en 2014. Los ingleses, entonces liderados ofensivamente por Fernando Torres, se ‘vengaron’ repescando a Thibaut Courtois además de fichar a Filipe Luis y Diego Costa.

Los dos últimos han regresado a Madrid, uno después de una campaña tras estar la sombra de César Azpilicueta con José Mourinho y el otro tras una salida traumática por desencuentros con Antonio Conte. «El regreso de Diego nos hace mucha ilusión, tiene muchos amigos en el vestuario. Va a seguir trabajando y viene preparado. Tendrá que hacer la pretemporada y se pondrá en las manos del profe Ortega. Va a ser duro, tiene que ser fuerte, conoce a casi todos los del grupo y le vamos a apoyar. Tiene muchas ganas de jugar en este estadio», explica Saúl.

Su presencia en el palco acaparará miradas, aunque hará otros protagonistas que brillarán con luz propia sobre el césped. Entre ellos Álvaro Morata y Marcos Alonso, cuyas familias desearon verles vestidos de rojiblanco pero ahora forman junto a Pedro, Cesc y el citado Azpilicueta el denominado ‘spanish’ Chelsea.

Simeone, que tiene a todos aptos, podría repetir con Ángel Correa –que lleva tres goles esta campaña– como acompañante de Antoine Griezmann, si bien el sábado el punta que descartó fue Torres y eso, viendo los precedentes, ha sido motivo para ser titular en el siguiente duelo. Así sucedió con Correa y Vietto en otros encuentros.

El que seguro volverá al equipo es Diego Godín, encargado de controlar a un Morata que llega en racha goleadora con seis tantos –aunque nunca marcó al Atlético con Madrid y Juventus– para colocar a su equipo tercero tras los dos de Manchester, City –con el que se mide este fin de semana– y United.

«Tenemos un partido duro contra un equipo que lo ha hecho muy bien en los últimos años, que ha llegado a la final en dos ocasiones. La temporada pasada les ganó el Real Madrid en la semifinal», recuerda Conte, que no oculta la ilusión del grupo en su vuelta a la competición que el club logró en 2012. «La pasada temporada no jugamos esta competición. Ahora sí estamos en ella tenemos que hacerlo lo mejor posible», afirmó sin querer anunciar si Eden Hazard será titular tras superar su lesión en el tobillo. Se espera que el Chelsea cuente con su once de gala, con un potente centro del campo formado por Kante y Bakayoko.

Será una buena prueba para enseñar las bondades del nuevo recinto a Europa. Se buscará cuidar los detalles, aunque algunas cosas aún faltan por terminar respecto a cómo estará el recinto ese futuro 1 de junio de 2019, y entre ellos la prioridad es ver cómo funciona el dispositivo de seguridad. 2.300 seguidores del Chelsea accederán por la puerta 23 tras pasar por un tunel reservado para la hinchada visitante que evita que las aficiones deban mezclarse cerca del estadio. Dentro habrá una red de seguridad para evitar posibles lanzamientos de objetos al terreno de juego. En los duelos precedentes no hubo ningún problema entre ambas aficiones, que compartieron pasión por algunos jugadores, además de los que estarán en el estadio, en un pasado cercano, como Kezman, Hasselbaink o los portugueses Tiago y Maniche.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Juanfran o Giménez, Lucas, Godín, Filipe, Koke, Thomas, Saúl, Carrasco, Griezmann y Correa.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses, Bakayoko o Fábregas, Kanté, Marcos Alonso, Pedro, Hazard y Morata.

Árbitro: Cuneyt Çakir (Turquía)

Hora: 20:45 horas. Wanda Metropolitano.

TV: BeIn Sports