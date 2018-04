Cuartos | Ida Guardiola: «Es difícil pero hay que creer» Pep Guardiola, roto tras la derrota de su City en Anfield. El técnico del City sorprende al afirmar que no tiene «lamentos ni quejas» tras la debacle en Anfield COLPISA/AFP Miércoles, 4 abril 2018, 23:58

El técnico del Mánchester City Pep Guardiola confía en poder levantar en la vuelta el 3-0 adverso que cosechó su equipo ante el Liverpool, este miércoles en Anfield en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

«Nadie cree, pero tenemos otro partido. Veremos qué pasa, es difícil, pero creemos», señaló el entrenador español.

El egipcio Mohamed Salah (12) -que se tuvo que retirar en el minuto 50 con molestias en un muslo-, el inglés Alex Oxlade-Chamberlain (21) y el senegalés Sadio Mané (31) sacudieron en poco más de media hora al gran dominador del fútbol inglés esta temporada.

«Empezamos con gran personalidad pero ellos marcaron un gol. Es duro. Tuvieron 10 o 15 minutos en la primera mitad en los que fueron mejores. En la segunda intentamos todo, pero no pudimos encontrar el gol. En sus dos primeros tantos teníamos el control pero ellos marcaron», explicó.

El City se quedó sin tirar entre los tres palos por primera vez desde octubre de 2016.

«Tuvieron dos ataques y marcaron dos goles, fue duro, pero en el resto del partido estuvimos muy bien. Tuvimos que marcar un gol y defender mejor«, añadió Guardiola, que dijo no tener «lamentos ni quejas».

Klopp: «Así se tiene que jugar al fútbol»

El alemán Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, elogió la primera mitad "perfecta" de su equipo y aseguró que "así se tiene que jugar al fútbol". "No es el resultado que esperábamos. Lo hicimos bien, pero en el segundo tiempo teníamos que haberlo hecho mejor. Ellos no tuvieron muchas ocasiones, aunque nosotros no jugamos muy bien. Estamos en el descanso (de la eliminatoria), tenemos una ventaja de 3-0 y estamos contentos", comentó, muy satisfecho.

"Sabíamos de la calidad que atesora el City, pero también de la nuestra. Si supiéramos controlar mejor el balón ante un equipo como el City no estaríamos tan lejos de ellos en la liga", declaró el entrenador alemán en la cadena británica BT Sport.

Klopp, sin embargo, lamentó las pérdidas de Salah, quien se retiró lesionado al poco de iniciarse el segundo tiempo, y Jordan Henderson, el capitán, que vio una tarjeta amarilla que le impedirá estar la semana que viene en el partido de vuelta en el Etihad Stadium.

«Perdimos a un jugador por lesión (Mo Salah) y otro, el capitán (Jordan Henderson), por sanción. Y eso no es positivo. Salah dice que se siente bien, pero tenemos que evaluar la lesión que tiene», explicó el germano.