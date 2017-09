Liga de Campeones | Fase de grupos El Sevilla busca el liderato en casa Berizzo observa a Mercado. / Julio Muñoz (Efe) Los hispalenses aspiran a hacer bueno el empate cosechado en Liverpool y vencer al Maribor, en teoría, el rival más débil del grupo LUIS F. GAGO SEVILLA Martes, 26 septiembre 2017, 00:45

Eduardo Berizzo no quiere traumas tras la primera derrota oficial del equipo en la presente temporada ante el Atlético en Madrid y ya piensa en la 'Champions' como revulsivo para sus jugadores. Para lograrlo nada mejor que enfrentarse al, en teoría, rival más débil del grupo, el Maribor. El equipo esloveno es la perita en dulce que necesitan los andaluces para asaltar el liderato y dar por bueno el empate de hace dos semanas en tierras británicas frente al Liverpool. Además jugarán los sevillistas en casa, en un Sánchez-Pizjuán que se espera esté hasta la bandera para dar a los suyos el aire que necesitan en un momento tenso de la campaña. «Necesitamos a todos los jugadores implicados y para ello nada mejor que una afición que nos dé aliento desde el primer minuto», recordó Berizzo en la rueda de prensa previa al duelo.

Enfrente tendrá a un Maribor que logró otro empate ante el Spartak de Moscú dando pruebas de que no será tan fácil como esperan los otros clubes vencer al equipo balcánico. Entre su plantilla cuenta con hombres como Ahmedi y Hotic, que son buenos centrocampistas con capacidad para generar un buen fútbol si así lo desean. Por otro lado, el equipo del sureste europeo tiene en el contragolpe su principal arma. Son conscientes de sus limitaciones pero aprovechan sus escasas virtudes al máximo, prueba de ello es que han empatado cuatro de los siete encuentros de 'Champions' que llevan disputados en su historia. Saben que su objetivo es conseguir resultados cortos e intentar llegar al final del duelo con posibilidades de dar la sorpresa.

Para evitar que el Maribor consiga su objetivo y no sea el Sevilla el responsable de dar la sorpresa negativa para los equipos españoles en la Liga de Campeones, Berizzo pondrá en lisa su esquema clásico de rotación donde todos salgan enchufados. Una táctica que le ha ido bien hasta el momento que perdió ante el Atlético el pasado fin de semana y por lo que recibió sus primeras críticas. «Entiendo que puedan surgir dudas pero hay que recordar que estamos en el inicio de la temporada y de momento llevamos unos resultados muy positivos, no tan negativos», recordó el argentino lanzando un claro dardo a sus críticos. Dentro de la plantilla, bien es cierto, es que muchos jugadores tampoco entienden tanta rotación, ya que algunos profesionales creen que tantos cambios perjudica al conjunto. El que no puede estar es Carole, que no fue inscrito para esta fase de Champions.

Sea con muchos cambios o pocas rotaciones, la realidad es que el Sevilla está en la obligación de vencer como local a un Maribor que lo intentará poner lo más difícil posible. De no conseguirlo, otro empate daría al traste con la planificación sevillista nada más comenzar la temporada. Un problema que no puede permitirse el presupuesto de un club como el hispalense.

-Alineaciones probables:

Sevilla: Sergio Rico, Corchia, Kjaer, Pareja, Escudero, Mercado, N'Zonzi, Banega, Sarabia, Navas y Muriel.

Maribor: Cotman, Billong, Hodzic, Kolmanic, Viler, Pihler, Ahmedi, Kabha, Hotic, Stor y Bajde.

Árbitro: Kulbakov (Bielorrusia).

Hora: 20.45 horas

TV: beIN Sports