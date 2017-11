Jornada 5 El Sevilla apela a su público para lograr el pase a octavos Los hispalenses jugarán en casa la quinta jornada de la 'Champions' ante un Liverpool en auge y al que le valdría incluso un simple empate para alcanzar la siguiente ronda LUIS F. GAGO Sevilla Martes, 21 noviembre 2017, 00:11

Se enfrentan el primero y el segundo del grupo E. Uno con ocho puntos y el otro con siete. En juego, no solo un pase a soñar con cotas más altas y el dinero que ello conlleva, también la posibilidad de un liderato que daría ventaja en ese camino de futuro que se atisba en el horizonte. Puede el Sevilla certificar su pase a los octavos de final por segunda temporada consecutiva de la Liga de Campeones este martes ante el Liverpool en el Pizjuán (20.45 horas). Se enfrentarán los sevillistas al líder, un Liverpool que se acerca en la Premier a los puestos de arriba donde Jurgen Klopp parece que va logrando perfilar su equipo.

En el encuentro de la primera vuelta los 'reds' no pudieron sacarse la espina de la final de la Europa League perdida hace más de un año en Basilea ante los rojiblancos. En Anfield, los sevillanos demostraron garra y veteranía pese a un once plagado de jóvenes que lograron parar el ambiente inglés y sacar un punto que, una vez visto el camino recorrido, ha sido crucial para sus intereses. Ahora las circunstancias han cambiado un poco y la balanza está del lado, aunque sutilmente, del Liverpool. Pueden los de las Islas Británicas, que el sábado ganaron con un doblete de Salah al Southampton, conseguir su pase si ganan o incluso un empate les valdría, siempre y cuando el CSKA de Moscú perdiera contra el rival más débil de grupo, el Maribor, cosa poco probable. También los sevillistas tienen esperanzas puestas en resolver la clasificación a los octavos lo antes posibles, porque una victoria los llevaría igualmente hacia ese objetivo, por segundo año consecutivo.

Eduardo Berizzo necesita por tanto dar con la tecla correcta para no tirar el castillo de naipes que ha logrado construir ni tampoco volver a repetir errores del pasado, como su duelo ante los moscovitas en tierras rusas que casi supuso la eliminación de los sevillistas. En esta ocasión sabe el técnico argentino que puede contar con un ambiente más tranquilo que el de las últimas semanas. Con sus jugadores dando la cara sobre el terreno de juego y venciendo con más o menos claridad, ahora el Sevilla se encuentra cerca de los puestos 'Champions' en Liga con un juego todavía a desarrollar en su plenitud pero gracias al cual al menos ha ganado crédito. «Es una ocasión de certificar nuestro primer objetivo (clasificación a octavos) ante un gran rival, pero en nuestro campo», dijo el técnico argentino en rueda de prensa.

Desde la entidad llevan tiempo anunciando que la clasificación a los octavos es crucial, no solo deportivamente, sino también para la viabilidad económica del club en un futuro a corto y medio plazo. De fracasar en ese objetivo, no solo Berizzo debería ir mirando dónde entrenar la próxima campaña, también muchos de los hombres claves del Sevilla tendrían que ser vendidos a costa de la calidad global de la plantilla hispalense. El Pizjuán, que espera colgar el cartel de no hay billetes, volverá a ser el escenario de una gran noche europea con grandes emociones. Una clasificación hacia lo inimaginable bien lo merece. Toca disfrutar.

Alineaciones probables

Sevilla: Sergio Rico, Mercado, Kjaer, Pareja, Escudero, Navas, Pizarro, NZonzi, Banega, Sarabia y Ben Yedder.

Liverpool: Karius, Gómez, Klavan, Lovren, Alberto Moreno, Henderson, Emre Can, Coutinho, Salah, Mané y Firmino.

Árbitro: Felix Brych (Alemán).

Hora: 20:45 (Ramón Sánchez Pizjuán).

TV: beIN SPORTS.