Jornada 5 Ganar... y a rezar por la ayuda del Qarabag El Atlético ya no tiene margen de error: debe vencer a la Roma y confiar que su 'verdugo' le ayude ante el Chelsea... o en la jornada final ante la Roma RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 22 noviembre 2017, 08:07

Es posible que cuando el Atlético salte al césped del Wanda Metropolitano para medirse a la Roma de lo que más se hable sea del Qarabag, contra el que no ha podido vencer en las dos últimas jornadas (0-0 y 1-1). Y es que aunque al cuadro rojiblanco sólo le vale la victoria si quiere mantener una mínima esperanza de pasar a octavos del torneo continental. «Estamos prácticamente eliminados, pero tenemos que ganarles. Por nosotros, para seguir creciendo y esperar. La Roma es muy buen equipo, pero creemos que pudimos vencer en el Olímpico porque jugamos un gran partido y merecimos ganar», reconoce Filipe Luis. Desde aquel partido el Atlético navega timorato en la competición europea: tercero con tres puntos, a cuatro del segundo, el Chelsea, y a cinco de su rival, líder del grupo C tras su 3-3 en Londres y el 3-0 al Chelsea en la capital italiana. Si el equipo español no gana, tendrá que consolarse con la Europa League... siempre que el equipo azerbaiyano. no le adelante en estas dos jornadas. «Tenemos claro que la única posibilidad es ganar los dos partidos», asegura Saúl Ñíguez. La estadística revela que el conjunto rojiblanco sólo ha ganados dos de sus diez últimos partidos, algo que pesa más que su única derrota (1-2 ante el Chelsea) en sus últimos 21 partidos oficiales.

El principal problema del equipo es el gol: siete goles en esos últimos diez partidos, sólo dos en Champions y uno fue de penalti, anotado por el ahora gris Antoine Griezmann en un Wanda Metropolitano donde el equipo lleva cinco partidos consecutivos sin ganar. La afición pagó su frustración con el francés, pitado el sábado por unas nuevas declaraciones sobre su futuro mientras vive su peor racha goleadora como atlético (ocho partidos consecutivos sin anotar y sólo tres goles en 14 partidos). «Le veo en el rostro que quiere trabajar y revertir la situación. Espero que el día de la Roma, cambie», desea Juanfran.

Simeone, consciente de que mejor con un '9' potente a su lado, apostará de inicio por Torres, que por lo visto en los ensayos sería una de las cuatro novedades de la alineación junto a Carrasco, Giménez y Filipe Luis. Los dos últimos formarían en defensa junto a Savic, baja por sanción por su roja ante el Qarabag. «Trabajo, trabajo, trabajo y después talento... Pero primero trabajo», aventuró Simeone tras el empate en el derbi, aunque ahora su equipo lo que necesita es una victoria. O se quedará fuera de los octavos por primera vez desde que es técnico atlético.

La Roma, en racha

En el cuadro italiano no se fian del mal momento rojiblanco. «El Atlético es un equipo duro, difícil de encarar y que tiene experiencia en la Liga de Campeones», avisa Federico Fazio, ex del Sevilla como Perotti y Monchi, ahora en los despachos de un equipo que es cuarto tras superar a la Lazio en el derbi romano. Al cuadro de Eusebio Di Francesco le bastará con un empate para asegurarse la clasificación y si ganara se aseguraría además el primero para acceder a octavos como cabeza de serie. Ahora mismo su principal virtud para llevar seis triunfos consecutivos son sus rápidos contraataques (31 goles en 16 partidos), el momento de forma de Edin Dzeko y el del meta Alisson, titular con Tite en la selección brasileña, que ha logrado ser el menos goleado de la liga italiana (8 goles encajados en 12 duelos)

En la ida Alisson debutó en la Liga de Campeones -llegó en 2016 del Internacional de Porto Alegre por ocho millones de euros- con una excepcional actuación, dejando cuatro paradas espectaculares. «El entrenador de porteros me habló de él inmediatamente, pero cuando le vi en el terreno de juego, me quedé estupefacto por su presencia y por la tranquilidad que transmite al equipo», dijo Di Francesco en verano sobre el jugador que más le había sorprendido en pretemporada. El técnico, que tiene las bajas de Alessandro Florenzi, el checo Patrick Schick y el holandés Rick Karsdorp, espera mejorar el balance histórico de la Roma contra clubes de la Liga española: diez victorias, cinco empates y catorce derrotas.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Juanfran, Giménez, Lucas, Filipe, Saúl, Thomas, Koke, Carrasco, Griezmann y Torres.

Roma: Alisson, Peres, Manolas o Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Nainggolan, Gonalons, Strootman o Pellegrini, Perotti, Dzeko y El Shaarawy.

Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 20:45.

TV: BeIN Sports.