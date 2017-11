Jornada 5 El Barça, a por el pase con cuentas pendientes Messi, en una acción ante Barzagli y Pjanic. / Lluis Gene (Afp) Con un punto ante la Juventus se aseguraría la clasificación para octavos de final como primero de grupo, pero llega a Turín con ánimo de algo más tras el 3-0 encajado allí en la última Liga de Campeones P. RÍOS BARCELONA Miércoles, 22 noviembre 2017, 08:05

El Barça vuelve al estadio donde tiró la última Liga de Campeones, desperdiciando el efecto mágico de la histórica remontada ante el PSG en octavos (6-1 con tanto final de Sergi Roberto tras el 4-0 de París) que parecía lanzar al entonces equipo de Luis Enrique a la pelea por el título. Siete meses después de aquel 3-0 encajado ante la Juventus en la ida de los cuartos de final (ya no hubo fe en otro milagro en la vuelta, 0-0), el ahora casi intratable conjunto de Ernesto Valverde intentará arrancarse la espina. Ya comenzó a hacerlo en esta fase de grupos devolviendo el 3-0 en el Camp Nou con una actuación estelar de Messi, pero no es lo mismo. En Turín hay cuentas pendientes, siempre desde un punto de vista deportivo, prácticamente con los mismos jugadores que entonces, excepto Neymar.

Más allá del ánimo de revancha, el equipo azulgrana tiene el objetivo de amarrar ya el pase a octavos de final como primero del Grupo D. Para ello le basta un empate en tierras italianas, pues manda con 10 puntos de 12 posibles por delante de Juventus (7), Sporting de Lisboa (4) y Olympiacos (1). Incluso en caso de derrota por menos de tres goles, el Barça afrontaría la última jornada en el Camp Nou ante el Sporting dependiendo de sí mismo para pasar como líder y evitar, posiblemente, un hueso en el inicio de las eliminatorias. Pero ese escenario nadie lo quiere pensar, de momento, porque si el equipo portugués derrota al griego este miércoles también tendría opciones de clasificarse ganando en el estadio culé (el Barça se impuso 0-1 en el José Alvalade y a igualdad a 10 puntos decidiría el 'goal average' particular). Es una posibilidad remota, pero las 'finales' a un partido en diciembre es mejor evitarlas.

El equipo de Massimiliano Allegri no atraviesa su mejor momento, mermado por algunas lesiones y afectado como todo el fútbol italiano por el fracaso de su selección, fuera del Mundial de Rusia 2018. Viene de perder 3-2 ante la Sampdoria y es tercero en la Serie A por detrás de Nápoles e Inter. Incluso el pasado 14 de octubre cayó 1-2 ante la Lazio, rompiendo dos años de imbatibilidad en su propio estadio. En Europa (2-0 al Olympiacos y 2-1 al Sporting) sí mantiene una inexpugnabilidad de 21 partidos sin perder como local, desde 2013.

El Barça tiene que mejorar a domicilio en la Liga de Campeones. La pasada temporada ya confirmó sus carencias como visitantes encajando resultados contundentes (3-1 ante el Manchester City en la fase de grupos y los mencionados 4-0 contra el PSG y 3-0 ante la Juventus en las eliminatorias). Y en esta edición ganó sin ningún brillo en Lisboa gracias a un gol en propia puerta de Coates (0-1) y no pasó de un 0-0 en Grecia. Eso sí, la creciente seguridad defensiva es evidente, producto de un equipo que juega más únido en el campo y que no permite contragolpes del rival.

Valverde repitió convocatoria respecto al 0-3 liguero de Leganés obligado por las bajas de los lesionados Mascherano, Sergi Roberto, André Gomes, Rafinha y Dembélé. Tampoco viaja Arda Turan, que ya no cuenta para nada, aparezca en el parte médico o no. No se esperan sorpresas en el once, aunque el técnico corre un riesgo pensando en la visita a Mestalla. Con Mascherano en la enfermería y Piqué sancionado contra el Valencia, un percance de Umtiti dejaría solo al casi inédito Vermaelen (90 minutos en Copa) como único central. Quizás el belga tenga por ello su oportunidad en Turín. Otra duda es la habitual del compañero de Leo Messi y Luis Suárez en ataque. Paco Alcácer lleva dos partidos magníficos ante Sevilla (dos goles) y Leganés (clave en el doblete del uruguayo con sus remates previos), pero quizás entre Paulinho para potenciar el centro del campo con un 4-4-2 ya descarado o Deulofeu para abrir el campo por la banda derecha.

La Juventus hizo rotaciones en Génova ante la Sampdoria, incluso descansó Buffon, pero Allegri vuelve a disponer de casi todos sus efectivos, excepto el delantero croata Pjaca, en la recta final de su recuperación tras una grave lesión, y el lateral derecho Lichtsteiner, no inscrito en Europa en una decisión controvertida en su día.

Alineaciones probables:

Juventus: Buffon, De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, e Higuaín.

Barça: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Paulinho, Busquets, Iniesta, Messi y Luis Suárez.

Árbitro: Milorad Mazic (Serbia).

Estadio: Allianz Juventus Stadium.

Hora: 20:45.

TV: beIN Sports.