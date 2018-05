Final Champions Cristiano Ronaldo: «Fue muy bonito jugar en el Real Madrid» Cristiano Ronaldo, tras la entrega del trofeo. / Afp Instantes después de proclamarse campeón de la 'decimotercera', el portugués ha dejado abierta la puerta a su continuidad en el club blanco MELISA CABALEIRO Madrid Domingo, 27 mayo 2018, 00:28

Poco después de proclamarse el Real Madrid campeón de Europa por decimotercera vez y de entrar en la historia, por ser el primer club que consigue tres Champions consecutivas, el máximo referente y uno de los capitanes del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ha dejado dudas sobre si continuará en el club blanco la temporada que viene o no. «Lo más importante es disfrutar este momento. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados. Solo puedo decir que fue muy bonito jugar en el Real Madrid», comentó el luso. Unas palabras que llamaron la atención y que fueron replicadas pero en las que Cristiano se reafirmó. «Hemos hecho historia. Un jugador no es importante, lo impotante es que hemos hecho historia. Gracias a toda la afición».

El de Madeira también ha querido dejar claro que no le molesta el hecho de no haber sido uno de los goleadores de esta final. «No importa que no haya marcado, lo que importa es ganar y entrar en la historia», se sinceró. El luso, a pesar de no haber visto puerta esta noche, lleva 15 tantos en esta edición del torneo y es el máximo goleador histórico de la Champions, con 120 dianas.

Estos números le permiten al portugués incluso bromear. «¿Quién fue 'pichichi' otra vez? La Champions debería cambiar y llamarse 'CR7 Champions League'», afirmó entre risas.

Cristiano también quiso destacar la superioridad del equipo blanco sobre el rival. «Sabemos que éramos mejores que el Liverpool. Todas las finales son complicadas pero somos los justos vencedores. Hicimos tres goles y podríamos haber hecho más. Hemos hecho historia», sentenció el portugués.

De las palabras más destacadas del portugués, ha sido preguntado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que ha respondido de manera tajante. «Estoy encantado de que Cristiano tenga cinco Copas de Europa como yo. Sobre el futuro, no es que se vaya a quedar, es que tiene contrato».

«Ya veremos, a 'Cris' le gusta dejarse querer. Nosotros estamos encantados de que siga, no va a encontrar un sitio mejor, es nuestro crack. Luego cada uno es libre de tomar una decisión personal, pero ojalá se quede muchos años, porque no creo que nadie, cuando tocas el cielo, le apetezca irse», se sinceró Sergio Ramos, que quitó importancia a la afirmación de su compañero. Por su parte, Casemiro, confesó que «no veo a Cristiano fuera del Madrid».