Real Madrid La fe infinita de Cristiano Cristiano Ronaldo marcó un golazo de chilena ante la Juventus. / Afp Con su acrobática chilena ante la Juventus, en la que demostró todo su potencial físico siendo premiado por la afición rival, sigue sumando récords de goles, victorias y números JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 4 abril 2018, 16:58

Cristiano Ronaldo logró en el Juventus Stadium dos cosas que no había logrado en su ya larga trayectoria profesional: un gol de chilena y la pleitesía de la afición contraria. Después de anotar 649 goles en su carrera, por fin pudo conseguir el primero de chilena, aunque hay que recordar que en noviembre de 2011, jugando con Portugal, hizo un tanto de chilena pero el colegiado lo anuló por juego peligroso. Ante la Juventus sí que fue válido y hubiera sido un sacrilegio anularlo por la belleza del salto, del remate y de la colocación. Cristiano pudo sacarse una espinita que tenía clavada desde hace tiempo y que, tras años de intentos fallidos, puede marcar un antes y un después en los goles logrados por el portugués. Pero no fue improvisado ni algo anecdótico, ya que el luso había ensayado ese remate en el entrenamiento previo del lunes en el estadio turinés y en la misma portería. Porque Cristiano no deja nada al azar. «Es posiblemente uno de los mejores de mi carrera», confesó orgulloso.

Además, ese golazo (para el que se impulsó de manera paralela al suelo en 1,41 metros y conectó el remate a 2,23 metros del césped) permitió que se viera algo que nunca antes había sucedido, ya que buena parte de los aficionados del equipo italiano se rindieron ante la evidencia de la obra de arte que acababan de presenciar aunque significase la eliminación de la Champions League. Leo Messi, Ronaldo o Ronaldinho ya habían recibido los aplausos de la afición contraria, pero era algo que se le resistía al luso y que quiso agradecer tras el partido: «Ha sido un momento increíble, tengo que dar las gracias a todos los aficionados de la Juventus, lo que han hecho ha sido algo fantástico que nunca me había pasado en toda mi carrera». Palabra del rey de la Champions.

Ahora sí es el '9'

Una competición, por cierto, de la que Cristiano Ronaldo es el dominador absoluto como demuestran los números que ha firmado el portugués en las últimas tres temporadas. Ha sido capaz de anotar 42 goles, mientras que su eterno rival , Messi, sólo ha conseguido 23. Si a esto le sumamos que no hay nadie que haya marcado más goles que él en la Copa de Europa (120), los argumentos para coronarse con el título de rey de la Champions ganan enteros. Además, el '7' del Real Madrid es el futbolista que ha intervenido en más goles en la máxima competición europea entre los goles anotados y las asistencias. Cristiano lo ha hecho en 152 (120 goles y 32 asistencias), por los 128 de Leo Messi (100 goles y 28 asistencias) y los 100 de otro madridista, Raúl González (71 goles y 29 asistencias). Sus datos en las últimas temporadas confirman que el luso ha sabido reconvertirse como futbolista y ahora ya no quiere participar tanto en las jugadas y apuesta por definir, lo que mejor sabe hacer, y si es posible con un solo toque. Si fuera del área Leo Messi parece ser el dios del fútbol, dentro del área el rey es Cristiano.

El laberinto de los números en los que parece convivir eternamente Cristiano y que ha demostrado desde que se puso la camiseta del Real Madrid, con el '9' a la espalda, por primera vez. Acumula 445 goles y 120 asistencias en 430 partidos, una barbaridad que demuestra que es probable que, con permiso de Alfredo di Stefano, no vayamos a ver a un jugador tan importante en el Real Madrid como el portugués. Un jugador descomunal, que está a un nivel espectacular después de un arranque de temporada con más sombras que luces y que en los últimos 9 partidos con el Real Madrid ha logrado la friolera de 19 goles (3 a la Real Sociedad, 2 al PSG en Madrid, 1 al Betis, 2 al Alavés, 2 al Getafe, 1 al PSG en París, 2 al Eibar, 4 al Girona y 2 a la Juventus). Porque Cristiano cuando salta al campo marca, marca otra vez y vuelve a marcar. Tiene un hambre insaciable y es uno de esos futbolistas que echaremos de menos cuando decida colgar las botas.

Unas cifras que asustan Chilena Ha logrado 649 goles de su carrera profesional y sólo uno de chilena. Racha En los ltimos 9 partidos de Cristiano con el Real Madrid ha hecho 19 goles (3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 4 y 2). Champions: Suma 120 y en las últimas tres temporadas ha logrado 42 goles por los 23 de Messi. Gol mas rápido - El gol 119 de Cristiano en la Copa de Europa (a los 166 segundos) es el más rápido de su carrera en la máxima competición continental. Goles y asistencias Es el futbolista que más interviene en los goles en Copa de Europa con 152 (120 goles y 32 asistencias), por delante de los 128 de Messi (100 y 28) los 100 de Raúl (71 y 29). Goles internacionales Es el que ha marcado más goles en partidos internacionales. Suma 210 Cristiano (17 con el United, 112 con el Madrid y 81 con Portugal). Récord Es el primer futbolista que marca en 10 partidos consecutivos de la Champions. De blanco Cristiano Ronaldo lleva 445 goles y 120 asistencia en 430 partidos disputados con el Real Madrid. Partidos ganados Junto a Casillas es el jugador con más partidos ganados (98 cada uno) en toda la historia de la Copa de Europa.

Porque además ha sabido dosificarse con el paso de los años y ahora los sobreesfuerzos son distintos y ya no le hace falta jugar todos los minutos ni todos los partidos. El portugués se negaba a admitir que, con 33 años, pudiera perder cualidades físicas, pero Zinedine Zidane le convenció de que debía aceptar que era más útil en los partidos importantes y los meses decisivos. Y ser más delantero que extremo. De los 39 goles que lleva esta temporada, 23 de ellos han tenido lugar tras el parón navideño.La ambición y el carácter competitivo del portugués le hizo resistirse a un plan que veía como un freno a su carrera y a esa obsesión por los números. «Me parece imposible que un jugador haga más de 60 partidos por temporada a un mismo nivel» se ha cansado de repetirle el técnico francés, y Cristiano ha sabido aceptar las palabras de su entrenador. Ha jugado 2877 minutos en lo que va de temporada y en seis de los 34 partidos que ha jugado no disputó los 90 minutos, lo que le ha permitido estar físicamente mejor que otros años y sin molestias musculares, sin fatiga y manteniendo potencia y velocidad. Tampoco ha perdido su genética. Es explosivo, ágil, potente en el salto y más maduro. Una versión que no le ha impedido seguir al mismo ritmo goleador.

(Pen)última muesca al palmarés

En su eterna lucha con batir récords, Cristiano logró ante la Juventus con el primer gol a los 166 segundos, su gol más rápido en la Champions League e igualó a Iker Casillas como jugador con más partidos ganados (98 cada uno) en toda la historia de la Copa de Europa. Además, completó la decena de partido consecutivos marcando en la máxima competición (2017-2018), algo que sólo había logrado hasta el momento Ruud Van Nistelrooy cuando vestía la camiseta del Manchester United (2002-03). Y como Cristiano mantiene una lucha personal por ser el devorador de récords, puede presumir de otro más, ya que es el futbolista que más goles ha marcado en partidos internacionales, 210 (17 con el United, 112 con el Real Madrid y 81 con Portugal), muy por delante de su eterno rival, Leo Messi, que suma 167 (106 con el Barcelona y 61 con Argentina). «Ronaldo es un jugador de un nivel increíble. El valor de Cristiano es comparable a Maradona, Messi o Pelé», reconoció Gigi Buffon. Después de sus goles en Turín, Cristiano ha colocado al Real Madrid en el primer puesto de los candidatos para la Champions en las apuestas: los blancos acumulan el 53% de todas las apuestas realizadas al ganador de la 'orejona'.